Investigadora de la UNAM analiza papel de las suegras en violencia patriarcal en zonas rurales

Carolina Agoff Boileau, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, identificó que la estructura familiar que se reproduce en muchas zonas rurales, abona a que la violencia contra las mujeres jóvenes provenga de muchos frentes, entre ellos, la familia del esposo

En algunas comunidades indígenas la suegra funge un papel de perpetradora de actos violentos en contra de su nuera y el valor de la familia puede estar por encima de la integridad de quien sufre agresiones de su pareja, reveló la investigación “Violencia de género en comunidades indígenas” realizada por Carolina Agoff Boileau, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Generalmente cuando hablamos de violencia de género pensamos solo en un hombre y una mujer, donde él la ejerce y ella es la víctima; hacerlo así nos limita en la comprensión de un fenómeno que es mucho más complejo, porque se asienta en instituciones, en la cultura y en las personas cercanas del entorno social; en este caso, la familia, puede contribuir a esas dinámicas”, precisó

Añadió que la suegra ejerce violencia la nuera o instiga a su hijo para que lo haga, pero no se trata de maltrato físico necesariamente, sino de humillaciones o hacer correr rumores sobre la conducta de la joven que tienen que ver con la “reputación sexual“.

“Su “mala conducta” tiene que ver con la reputación sexual: ella no debe provocar a los hombres, ni acudir a los centros de salud con el propósito de planificar su familia, por ejemplo. Hay un control estricto sobre su conducta pública que, en general, ejerce la suegra porque el marido está trabajando“, explicó Agoff Boileau.

Refirió que no sólo las agresiones no solo las puede ejercer el marido, sino la suegra, las cuñadas y hasta las concuñas “porque lo que está en juego es el sistema patriarcal; y el patriarcado en este tipo de sociedades se define por la subordinación al varón, la residencia y la propiedad. Ellas quieren asegurar lealtad con el varón que trae dinero a la casa. Asimismo, está en juego la ‘decencia’, que la mujer joven no ponga en riesgo el ‘honor’ de la familia”.

Carolina Agoff Boileau detalló que las mujeres en México padecen violencia de género en los espacios públicos, privados e institucionales; sin embargo, la diferencia radica en que en las zonas rurales el comportamiento de ellas está bajo el escrutinio de la comunidad.

A esto se le suma otros factores que coadyuvan con la violencia que reciben las mujeres en comunidades rurales, por ejemplo, la residencia patrivirilocal, donde el varón habita con su esposa el hogar paterno, situación que puede favorecer dinámicas de abuso por la injerencia de miembros de la familia de él.

Resaltó que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) aproximadamente 42 por ciento de quienes se casaron o iniciaron su actual o última unión, se fueron a vivir con los padres u otros parientes de su marido o pareja.