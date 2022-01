Instalan en Querétaro Comité Estatal de Responsabilidad Social para abatir rezago educativo

El Movimiento Nacional por la alfabetización y la educación busca que existan las circunstancias para que acabar con el rezago educativo y lograr una sociedad con menor desigualdad y mayor bienestar.

En el marco del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, cuyo arranque a nivel nacional se llevó a cabo el 22 de octubre de 2021 en el Estado de Veracruz, la titular de la oficina de enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, asistió a la Instalación del Comité Estatal de Responsabilidad Social para abatir el rezago educativo en Querétaro, realizado en las instalaciones del Centro Cultural Manuel Gómez Morín.

Con el motivo de mejorar las condiciones para el proceso educativo para que las y los queretanos ejerzan su derecho a la educación básica, estuvieron presentes otras autoridades federales, en representación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), de la Subsecretaría de educación media superior, así como autoridades educativas locales, como la secretaria de Educación del Estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón y los directores de los diferentes subsistemas de educación media superior.

Durante la Instalación, Beatriz Robles señaló que Querétaro ocupa el lugar 17, con un 3.5 por ciento de personas que no saben leer y escribir, y aunque se encuentra por debajo de la media nacional, que es del 4.7%, continúa siendo una cantidad significativa de personas que necesitan acompañamiento y apoyo para que puedan acceder a una mejor calidad de vida.

“El Estado mexicano es el responsable de proveer de educación para todas y todos los ciudadanos, sin embargo, por diversas circunstancias todavía hay personas que no han tenido la oportunidad de asistir a la escuela y no saben leer o escribir, pero también hay otros que no han podido dar por concluidos sus estudios a nivel básico, lo cual es obligatorio de acuerdo con nuestra legislación vigente”, explicó.

Además, enfatizó que, para el Gobierno de México, la educación es un derecho humano, mismo que consideró puede detonar el ejercicio de todos los demás derechos, como el acceso a un trabajo y vivienda dignos, así como a los avances tecnológicos: “la educación acerca al bienestar de los individuos y las comunidades”, manifestó la representante de la SEP en Querétaro.

“Sé que este proyecto despertará en los jóvenes su sentido humanista y experimentarán una gran felicidad cuando puedan percibir los resultados de su esfuerzo y participación; serán conscientes de que la responsabilidad social nos hace crecer como individuos y como sociedad”, expresó Robles Gutiérrez.

