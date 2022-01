Hay cuatro casos positivos de COVID-19 en la Legislatura de Querétaro

Estos cuatro positivos se tratan de casos aislados y mientras no se trate de un brote que represente algún riesgo al interior de una dependencia no hay una medida adicional que se tenga que implementar.

Se han registrado cuatro casos positivos de COVID-19 al interior de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, aunque no pueden considerarse que son brotes, refirió Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud del Estado de Querétaro (Seseq).

“Hay cuatro identificados que, entiendo ,son casos leves y están debidamente aislados, como les he platicado, en el sistema de información no nos permite identificar de dónde es trabajadora la gente, solo en el personal médico, pero de otras áreas es difícil, a menos de que las áreas piensen que se trata de un brote y nos soliciten apoyo, pero no ha sido el caso de la legislatura“, indicó.

“Un brote son dos casos o mas asociados epidemiológicamente, quiere decir que pudieron haber estado en contacto en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, si de estos 4 casos, dos ellos se hubieran dado en la misma oficina, convivieron, no traían cubrebocas, a eso se llamaría asociación epidemiológica y se le llama brote, pero si se dieron en diferentes pisos, y ni se hablan, aunque sean dos casos en el mismo momento y en el mismo edificio, eso no es un brote“, explicó.

Sin embargo, Pérez Rendón hizo la invitación a que las dependencias refuercen sus protocolos sanitarios, sobre todo el uso de cubrebocas de manera permanente en espacios no ventilados y sana distancia.

Cabe señalar que los casos a los que se hace referencia corresponde a una auxiliar de eventos, una secretaria, una persona de servicios parlamentarios y una persona de recursos humanos, que presentaron síntomas entre el 3 y 7 de enero.