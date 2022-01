Construcción ha caído 15% en Querétaro; empleos se están recuperando, dice Kuri

El gobernador de Querétaro aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para mantener competitivo al estado y garantizar una buena calidad de vida para la población

Desde el 2020 a la fecha, el decrecimiento del sector de la construcción ha sido del 15 por ciento; aseguró el presidente de la CMIC en Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos.

En el último evento que presidirá como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y en el que recibió al gobernador Mauricio Kuri González; Ugalde Ríos señaló que la construcción es el termómetro en la economía de cualquier país, si se hace infraestructura, es sinónimo de una buena economía; por lo que solicitó al mandatario estatal, la apertura para que los constructores locales afiliados a la CMIC, puedan participar en las licitaciones de obra pública: “poco antes de la pandemia, nuestro sector tenía un decrecimiento del 20 por ciento aproximadamente y después de pequeñas recuperaciones a finales del 2020 y el 2021, hoy podemos decir que el decrecimiento es del 15 por ciento y se prevé que en este año, el crecimiento sea de alrededor del 6 por ciento”.

De igual manera, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, realizó un reconocimiento al gobernador del estado, Mauricio Kuri, por su buena calificación como mandatario a nivel nacional y por los logros en los primeros 100 días, lo que dijo, genera confianza entre los queretanos y pone en el foco de atención a la entidad, tanto con inversionistas mexicanos como extranjeros: “cuente con nosotros para trabajar en beneficio de las familias queretanas, tenga la confianza de considerarnos como aliados estratégicos para la prosperidad y el buen vivir en el estado de Querétaro”.

Finalmente, Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la CMIC Querétaro agradeció el apoyo de las autoridades de gobierno durante su gestión, así como el apoyo de los medios de comunicación, quienes siempre dieron difusión a las actividades de la CMIC; así como a los integrantes del Consejo y afiliados a la Cámara, por su trabajo y compromiso.

En su oportunidad, el gobernador Mauricio Kuri González mencionó que el estado ya recuperó los empleos perdidos, tarea que dijo, va acompañada del sector de la construcción y subrayó: “estamos viendo muchas formas de poderlos apoyar, tener una gran cantidad de obra que nos ayude a la competitividad en Querétaro”.

Destacó que los grandes retos para Querétaro, que involucra la realización de obras, son: seguridad, para que Querétaro sea el gran lugar de la inversión, porque dijo, el segundo gran reto es la recuperación económica y el empleo; obras que dijo, permitirán mitigar los riesgos por inundaciones. Agregó que otros son el agua y la energía y en este punto destacó la creación de la Agencia Estatal de Energía, para asegurar la generación de este recurso: “vamos a dar una viabilidad por los próximos 50 años”. Además dijo, se trabajara en el tema de mejora regulatoria con todos los municipios, en la que pidió el apoyo de los desarrolladores; en el transporte público y salud.

Kuri González dijo que gobernar es desgastar, pero explicó que debe llevarse a la entidad al siguiente nivel: “si no le entramos todos, nuestro estado va a perder una gran ventaja competitiva. Estoy trabajando por elevar la calidad de vida y me gusta pensar en grande. A mí me podrán decir mucho de algo que hice, pero no de algo que dejé de hacer”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el estado, Fernando González Salinas subrayó que en los primeros 100 días de gobierno, han realizado más de 100 obras de los sectores: educativo, obra social, equipamiento urbano, equipamiento vial, puentes y contingencias: “debemos generar condiciones de habitabilidad para la población, con un ordenamiento territorial favorable para el crecimiento económico y el desarrollo urbano, así como la actualización de los planes de desarrollo, a través de foros de consulta”.