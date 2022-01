Atención y prevención oportuna, elementos necesarios para combatir el COVID-19, opina Rectora de la UAQ

La rectora de la UAQ invitó a la sociedad queretana a continuar con las acciones de prevención y máximos cuidados.

Ante un escenario de pandemia por COVID-19, en donde la población mundial aún experimenta las consecuencias de dicha enfermedad, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, alertó sobre las nuevas variantes y situaciones que podrían presentarse al término de la cuarta ola, por lo que habría que estar atentos. Así lo afirmó durante su intervención en el programa radiofónico “Presencia Universitaria”.

Dijo que es muy importante hacer conciencia y prestar atención, pues esta enfermedad deja secuelas que pueden ser a corto o largo plazo, dependiendo de la condición física y de salud de la persona, la severidad de la misma, entre otras; de ahí la necesidad imperante de estar atentos y dar continuidad al desarrollo de la enfermedad y sus efectos posteriores al contagio.

Por lo anterior y con el objetivo de continuar ofreciendo los servicios universitarios de salud, la UAQ pone a disposición de la población los espacios ubicados en las diversas unidades académicas como son: la Facultad de Enfermería (FE) a través de Enfermería y Salud Interactiva (ENSAIN); el Sistema Universitario de Atención en Fisioterapia (SUAF); y el Centro de Evaluación Física y Desarrollo Deportivo (CEFID); así como la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), por medio de la Clínica de Nutrición, el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en Juriquilla y el Hospital Veterinario de Grandes Especies en Amazcala.

La rectora agregó que la Facultad de Medicina (FM) tiene abiertos tres espacios importantes: la Clínica Odontológica, la Clínica de Optometría y la Policlínica. En cuanto a la Facultad de Psicología (FP), indicó que cuenta con las Centrales de Servicio a la Comunidad para Salud Mental, mejor conocidas como CeSeCo. Mientras que la Facultad de Química (FQ) cuenta con los servicios de diagnóstico, tanto de la Unidad de Servicios Clínicos como la Unidad de Diagnóstico Molecular.

Comentó además que, a través de la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios, se atiende a la comunidad universitaria y al público en general con programas como: “Su Salud” y “El Sistema Universitario de Salud”, integrados por cada una de las clínicas de la UAQ, para lo que se realizan gestiones encaminadas a la ampliación, remodelación y equipamiento de estos importantes centros.

Asimismo, destacó que es fundamental mantener acciones preventivas y de rehabilitación para quienes han tenido COVID-19, puesto que la enfermedad no culmina con el alta clínica, por lo que se hace necesario llevar a cabo revisiones periódicas.

“Es importante no dejarlo pasar, porque esta enfermedad puede continuar muchas semanas y meses con alguna afectación muy variable, de ahí la importancia de atendernos”, señaló.

Sobre el escenario que guarda la entidad en torno al virus, indicó que a nivel nacional se ha colocado a Querétaro en semáforo amarillo, subiendo de la posición 14 a la nueve. Los casos confirmados en el país incrementaron en un 7.7 por ciento, así también en un 54.2 por ciento los casos activos y .5 por ciento las defunciones, lo que posiciona a México en el lugar 14 por caso y quinto por fallecimiento.

En lo referente a la vacunación refirió que -a la fecha- se han aplicado 83 millones de vacunas, lo que representa un 93 por ciento de personas con esquema completo e informó que la positividad, luego de la pruebas realizadas para la detección COVID-19, se encuentra en un 83 por ciento, el pico más alto de positividad desde que inicio la pandemia.

“La responsabilidad no está únicamente en evitar los casos graves, está en evitar una explosión de casos positivos porque afecta el número de incapacidades, lo que repercute de manera directa y sustantiva en la economía de las y los queretanos”, dijo.

En este sentido, consideró que es momento de que las autoridades tomen su papel, que sean más enérgicas y dejen de sobrevalorar el esquema económico por encima de la salud.

“Ya estamos en un 50 por ciento de ocupación hospitalaria, por lo que es momento de tomar una decisión importante para evitar que esto siga aumentando de forma tan seria. Nuestro semáforo no tiene vuelta atrás. Ya todos los municipios de nuestro estado están por arriba de lo que para nosotros ha sido el límite rojo”, enfatizó.

Ante este escenario, invitó a la sociedad queretana a continuar con las acciones de prevención y máximos cuidados, ya que el virus no tiene palabra de honor y aún cuando la infección por Ómicron no es tan severa ni letal, es importante permanecer alerta ante cualquier emergencia.

“La autoridad no se atreve a tomar una decisión, sin pensar que en realidad todos los casos positivos van a genera gastos en salud, tanto personales como para el propio Gobierno. Esta enfermedad continúa por muchos meses y no conocemos la severidad de las secuelas. Hay que tener muchos más cuidados. No somos catastróficos, simplemente queremos que nuestras autoridades sean más responsables y que extrememos precauciones”, finalizó.