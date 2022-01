Astrofísico Stephen Hawking cumpliría 80 años hoy

Considerado uno de los pilares de la cosmología contemporánea, el astrofísico británico falleció en 2018 a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía desde su juventud

Hace 80 años nació el prestigioso astrofísico Stephen Hawking, quien a casi cuatro años de su muerte se le sigue recordando por todos los aportes que dejó a la comunidad científica desde los años 60.

Fue el 8 de enero de 1942 cuando Hawking nació en Oxford, Reino Unido, lugar al que migraron sus padres Isobel Hawking y Frank Hawking.

Durante su juventud, rápidamente comenzó a interesarse por las matemáticas, esto como influencia de uno de sus profesores, sin embargo, al no existir esa carrera en la University College de Oxford, terminó por inscribirse en ciencias naturales y en 1966 realizó su doctorado en física en el Trinity Hall de Cambridge.

Sus principales intereses académicos siempre giraron sobre la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Además, sus inquietudes sobre el origen del universo lo llevaron a desarrollar nuevas investigaciones que quedaron documentadas en decenas de ensayos y libros, como “A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes”, publicada en 1988 o Black Holes and Baby Universes and Other Essays” en 1993.

Sus aportes lo posicionaron como pieza fundamental en la comunidad científica y a lo largo de su trayectoria como científico recibió más de veinte prestigiosos premios, como la Medalla Hughes, concedida por la Royal Society en 1976 por sus contribuciones a la aplicación de la relatividad general a la astrofísica, especialmente al comportamiento de la materia altamente condensada

También destaca el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia que recibió en 1989 y Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil de Estados Unidos, que recibió en 2009.

Durante su vida, Stephen Hawking vivió con esclerosis lateral amiotrófica, diagnosticada cuando él tenía apenas 21 años de edad, y aunque los médicos le habían dado solo dos años de vida, vivió hasta los 76 años.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro padre hoy”, señalaron sus tres hijos, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado publicado el miércoles 14 de marzo de 2018.