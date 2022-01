Advierte Rectora de la UAQ inicio de la cuarta ola de la pandemia de COVID-19

En Querétaro se registra un aumento de 76.92 por ciento en casos.

La cuarta ola de la pandemia de COVID-19 ya inició con un 77 por ciento de casos activos en la última semana a nivel nacional, advirtió la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, durante su participación en la columna “Pensar la Universidad”, en el noticiario Presencia Universitaria, transmitido por Radio UAQ 89.5 FM y TvUAQ.

De igual forma, en Querétaro se registra un aumento de 76.92 por ciento en casos y la ocupación hospitalaria incrementó en 6.45 por ciento en camas con ventilador para llegar a un 43.73 por ciento de ocupación.

“En Querétaro, la tercera ola ha disminuido y seguramente estamos arrancando ya con la cuarta ola; en las siguientes semanas tendemos datos sobre ella. Nuevamente los casos activos en Querétaro aumentan un 77 por ciento en números cerrados, es decir, estamos en una situación de incremento sostenido con respecto a esta cuarta ola”, puntualizó.

En el Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria, Querétaro y Corregidora se encuentran en color naranja con un aumento de 70 y 100 por ciento de casos, respectivamente, en una semana; el Marqués y San Juan del Río se colocan en amarillo con un incremento de 31 y 67 por ciento, respectivamente; y el resto de los municipios se encuentran en verde.

La rectora afirmó que la cuarta ola está viva a nivel mundial con apogeo en Europa y todavía falta registro de los datos de América, donde cada ola explota aún más, por lo que, indudablemente, la curva será mucho más alta. Por ahora Ómicron y Delta están coexistiendo y compitiendo entre sí, y aunque Delta sigue siendo predominante en México, Ómicron, sin duda, estará ganando terreno, siendo una variante altamente transmisible, que está llevando a tomar precauciones de forma distinta a al resto de las variantes.

La rectora insistió en la prevención y en los cuidados desde el inicio de la enfermedad, por lo que recomendó a la población realizarse una prueba rápida de antígenos al primer síntoma de la gripa común -fiebre, escalofríos, tos, dolor de cabeza, fluido nasal, estornudos, fatiga o dolor de garganta- para confirmar o descartar la presencia del virus SARS CoV-2. El hecho de Ómicron contenga material genético del virus de la gripe común la hace más escurridiza frente al sistema inmune.

Dijo que es importante continuar con la revacunación, pues aunque las vacunas son menos eficaces contra Ómicron, no quiere decir que no sirvan. Siendo que las vacunas han mostrado ser más efectivas para proteger de una enfermedad grave y muerte, dos dosis de Pfizer, por ejemplo, diseñada, al igual que las demás vacunas, contra la cepa original, que tiene similitudes con las variantes que han ido evolucionando, protegen solamente al 35 por ciento contra Ómicron, sin embargo, tres dosis aumenta esta protección al 75 por ciento, mientras que la Universidad de Oxford ha demostrado que AstraZeneca es más efectiva si se aplican tres dosis de la misma a una efectividad similar a Pfizer.

“Nos tenemos que revacunar, aunque Ómicron sea más escurridiza sí nos sirven las vacunas, sobre todo para que la enfermedad se manifieste nada más como una gripa y podamos salir rápidamente de ello”, apuntó al García Gasca.

La pandemia está entrando a una etapa diferente, donde no solamente se busca contener el virus, sino mantener un equilibrio para no frenar las actividades económicas. En este sentido, explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha abierto la puerta a nuevas formas de aislamiento, pues si bien sigue solicitando de manera formal 14 días, está permitiendo que este periodo disminuya, de acuerdo a lo observado en otros países, a un aislamiento de 5 a 7 días con prueba PCR negativa para quienes hayan tenido síntomas, mientras que en lugares como Estados Unidos los asintomáticos con tres dosis no necesitan aislamiento.

“Los síntomas no desaparecen tan rápidamente, pero sí la PCR sale negativa antes; los síntomas son un poco más persistentes, pero no se cuenta con carga viral, es lo que se ha estado observando. Después platicaremos si ya estamos transitando de ser una pandemia a una endemia, como la influenza, que es estacional y se puede controlar de mejor forma. Esperamos que esta enfermedad sea un poco más benigna y que se manifieste con síntomas más leves. Debemos cuidarnos para evitar una explosión de contagios y esto sature nuestro sistema de salud”, refirió.