Variante Omicron no preocupa a comerciantes del tianguis navideño de La Cruz

La pandemia ha supuesto un duro golpe para este sector del comercio tradicional queretano, tal como lo detalló Guadalupe Saldaña, quien señaló que el año pasado las ventas bajaron hasta el 50 por ciento

Comerciantes del tradicional tianguis navideño del Mercado de La Cruz esperan mejores ventas este año, y aunque existe la amenaza de la nueva variante Omicron, esperan que el avance de la vacunación propicie confianza en los clientes.

Tal es la opinión de la señora Guadalupe Saldaña, quien heredó el negocio de su padres hace 50 años; refirió que el año pasado apenas pudo vender menos 50 por ciento de lo que habitualmente vendía en épocas no pandémicas.

“Esperamos que las ventas suban, porque el año pasado estuvo muy tranquilo y las restricciones que tenían que hacerse. Ahora hay restricciones pero no como él año pasado, así que esperamos que vaya a haber mayor gente este año.“, enfatizó.

Confía en que la nueva variante del COVID-19 llegue hasta enero, para no impacten en sus ventas esta temporada navideña.

“Así que si Dios quiere que se nos deje trabajar ahorita que no haya variante este mes. Desde hace 50 años vengo acá a vender y mis papás desde hace 75 años, antes de que estuviera el mercado.“, subrayó.

Para el señor Juan Francisco, comerciante desde hace 40 años en adornos para nacimientos, añadió que lo importante para garantizar la afluencia de gente es seguir las medidas sanitarias.

“El año pasado fue muy bajo, creemos que ahorita se componga aquí. Vendo desde hace 40 años, y vendemos pura cosa de navidad. Ahorita hay que protegernos, que traigan tapabocas y a los que se acerquen aquí al puesto llamarles la atención.“, indicó.

La señora Agustina Morales, quien comercializa luces navideñas, siente todavía siente una incertidumbre por la COVID-19.

“Esperamos que este año mejoren las ventas, el año pasado solo pudimos trabajar la mitad de nuestro negocios. Se sintió feo el año pasado, pero como se dice un dicho groseramente de “algo a nada”. No sabemos que nos espera o si vuelvan a cerrar los negocios, es algo que no sabemos.“, apuntó.

Finalmente, la comerciante Karina Beltrán añadió hay un rechazo por parte del municipio de Querétaro y los mismos locatarios del mercado. Consideró que esto impide a que los tianguistas de esta temporada navideña puedan realizar su labor de venta.

“Nos tratan como si fuéramos nada y como si no pagáramos agua, luz ni estacionamiento, no sé cuál sea el problema de los comerciantes del mercado que no nos dejan. Siempre nos instalamos el día primero y siempre llegamos el día 30 para amanecernos y esta vez llegamos con la sorpresa de que no nos dejaron poner, la razón ni la sabemos.“, sentenció.