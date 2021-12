Tunden a Adela Micha en redes tras comentario sobre Silvia Pinal

El video de inmediato se hizo viral, por lo que la conductora mexicana recibió duras criticas en redes sociales.

Tras conocerse de la hospitalización de Silvia Pinal por Covid-19, la conductora Adela Micha se volvió viral por los comentarios que hizo respecto a la primera actriz.

La periodista fue grabada mientras estaban fuera del aire en el programa ‘Me lo dijo Adela’. En el video que circula en redes sociales se pudo escuchar Micha decirle a su producción: “¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, porque no me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan preparando algo”, dijo.

“Ya no tarda en morirse, eh” La nefasta Adela Micha es captaba planeando cómo hacer show y dinero con el posible fallecimiento de Doña Silvia Pinal. pic.twitter.com/YgvoAJ3Nvj — RTuitero 🇷🇺 (@Polemista4T) December 23, 2021

Luego de la dura crítica que recibió, la periodista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter disculpándose del hecho.

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió.