Tec de Monterrey realiza 8vo Congreso Internacional de Innovación Educativa

Por octavo año se realiza el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), del 13 al 16 de diciembre. El evento es organizado por el Tecnológico de Monterrey y tiene como objetivos principales conocer las tendencias y prácticas en innovación educativa que están transformando la educación en el mundo, así como identificar recursos para la mejora de la enseñanza-aprendizaje, conectar con expertos de reconocimiento mundial y compartir experiencias en la práctica docente.

El CIIE continúa su consolidación como uno de los eventos más importantes sobre innovación educativa en el mundo de habla hispana, al ser un espacio donde se presentan conferencias magistrales, paneles y conversatorios enfocados en reflexionar y compartir conocimientos y experiencias acerca de los desafíos que enfrenta la educación en un mundo cambiante donde la innovación será clave para lograr una educación más accesible, igualitaria, ética y comprometida con el florecimiento humano.

Las charlas girarán en torno a varios temas principales: Tendencias educativas, Tecnologías para la educación, Gestión de la innovación educativa, Formación a lo largo de la vida, Innovación académica para la salud y Emprendimiento EdTech. En la edición 2021 del Congreso se presentarán más de 250 ponencias donde participarán especialistas, ministros de educación rectores de universidades. También habrá networking, presentaciones de libros, eventos especiales y una Expo Virtual a la que asistirán reconocidas empresas del sector educativo.

Entre los ponentes destacados se encuentran: por parte de los anfitriones, David Garza, Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey; Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado; José Escamilla, Director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, y Beatriz Palacios, Directora de Innnovación Educativa y Aprendizaje Digital.

También estarán presentes el Subsecretario de Educación del gobierno mexicano, Luciano Concheiro, la Ministra de Educación Nacional de Colombia, María Victoria Angulo, así como Raquel Bernal, Rectora de la Universidad de los Andes, e Ignacio Sánchez Díaz, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otros directores de universidades reconocidas por sus sistemas innovadores.

Asimismo, brindarán conferencias magistrales Jeff Selingo, autor de bestsellers del New York Times enfocado en la investigación sobre educación; Eva Fernández, de la Fundación FEMSA, quien tratará el tema de la inversión social en la Primera Infancia; George Siemens, estudioso de cómo la cognición humana y artificial se intersectan en los procesos de conocimiento, y Masha Ibeschitz, autora de bestsellers y fundadora de Think Beyond Group.

Hoy más que nunca es tiempo de reflexionar sobre los grandes retos que presenta el mundo en materia educativa, tales como la brecha digital, la digitalización de contenidos, las nuevas estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje y el papel de la docencia en la instrumentación de las mismas.

El octavo Congreso Internacional de Innovación Educativa del Tec de Monterrey será el terreno fértil para dialogar, colaborar, experimentar y emprender para construir juntos el futuro de la educación.