Presupuesto para programas sociales de 2022 será “histórico” en Querétaro

La subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez señaló que se priorizará el apoyo a estudiantes por medio de becas

Presupuesto para programas sociales alcanza una “cifra histórica” para el 2022, con un total de 445 mil 520 millones de pesos; así lo informó, la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez.

“Para 2022 el presupuesto aprobado para programas sociales es de 445 mil 520 millones de pesos, cifra histórica, superior en más de 100 mil millones de pesos respecto al presupuesto de 2021, lo que representa un crecimiento porcentual del 30% respecto al que tenemos este año” anunció.

En este sentido el apoyo a estudiantes a través de becas, será uno de los programas más beneficiados. La Beca Benito Juárez y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro tendrán un incremento con un nuevo monto de mil 680 pesos bimestrales y de 2 mil 450 pesos mensuales, respectivamente.

A cierre del año en curso se atendieron a 5.3 millones de alumnos de nivel básico, con una inversión anual de 30 mil millones de pesos, mientras que para el nivel medio superior fue de 4.1 millones de estudiantes con un monto anual de 32 mil millones de pesos.

A nivel universitario, los beneficiados fueron 410 mil estudiantes becados, así como una inversión fue de 9 mil millones de pesos.

Victoria Rodríguez, quien encabezará el Banco de México a partir del 2022, aprovecho su espació durante la mañanera de este jueves 30 de diciembre para garantizar que pondrá todo su esfuerzo para cumplir con el mandato al frente de dicha institución que es el mantener el nivel de precios.

“Yo todavía soy la subsecretaria de Egresos hasta el 31 de diciembre, estamos dedicados a cerrar para entregar buenas cuentas. Por un lado le comento que me siento honrada que el señor presidente me haya considerado, me haya propuesto para este tan alto cargo en nuestro país”, concluyó la funcionaria.