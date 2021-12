Población de Querétaro da visto bueno a reforzamiento de alcoholímetros en la capital

Un sondeo que realizó Códice Informativo arrojó que la mayoría de las personas que viven en el municipio de Querétaro están de acuerdo con esta medida como estrategia para prevenir accidentes con desenlace fatal

Los queretanos calificaron como “bueno” el reforzamiento de los operativos de alcoholímetro en la capital de Querétaro y consideraron que se deben “endurecer” las sanciones para quienes conduzcan en estado de ebriedad, esto de acuerdo con un sondeo realizado por Códice Informativo.

Lo anterior, luego de que el municipio de Querétaro haya instalado un operativo permanente de alcoholimetría derivado de las fiestas decembrinas y de fin de año.

“Es muy bueno, evita accidentes, sobre todo. Definitivamente deben ser más endurecidas las penas, para que creen conciencia todos los conductores, llámese servicio público o particulares. Las leyes ya tienen su reglamento pero deberían ser más duros.“, apuntó el señor Marco Antonio Sánchez, quien se desempeña como taxista.

Por su parte, Esteban Cruz Sánchez, coincidió en que es necesario mantener este tipo de operativos para prevenir accidentes por personas que sobre pasan los niveles de alcohol.

“Yo no estaba enterado de que se había ampliado el alcoholímetro, pero siempre he estado se acuerdo con que se implemente. A mí se me hace bien porque muchas personas andan conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo a los que circulamos.“.

Mientras que el señor Samuel Barrios, añadió que este tipo de operativos deberían implementarse todo el año.

“Yo digo que sí está muy bien, y no nada más debería ser en estas fiestas decembrinas, sino todo el año, y más en fines de semana, porque ponen en riesgo a la ciudadanía y hay gente que trabajamos tranquilamente y vamos en familia.“, indicó.

Agregó que, incluso, deberían ser retiradas las licencias de conducir a las personas que manejen en estado se ebriedad.

“Yo digo que sí debería haber más penas, sancionar, hasta cancelarles la licencia, porque la verdad ese tipo de personas no son conscientes.“, subrayó.