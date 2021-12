Pide UAQ a la autoridad estatal ser congruente ante la pandemia de COVID-19

La rectora criticó que, por un lado, la Vocería Organizacional y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado insisten a la población en los cuidados para evitar COVID-19 pero, por otro lado, la autoridad propicia eventos masivos.

Luego de hacer un llamado a tomar conciencia y guardar estas fiestas de fin de año lo mejor posible, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, pidió a la autoridad gubernamental ser congruente con su mensaje frente a la pandemia de COVID-19.

Durante su participación en su columna “Pensar la Universidad”, en el noticiario Presencia Universitaria, transmitido por Radio UAQ 89.5 FM y TvUAQ, la rectora señaló que, por un lado, desde la Vocería Organizacional y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, se ha insistido a la población en los cuidados para evitar la enfermedad pero, por otro lado, la autoridad propicia eventos masivos.

“Es inconcebible, no entendemos cuál es el mensaje de la autoridad, entiendo que la gente salga al centro o a una pastorela, eso es otra cosa, pero propiciar eventos masivos de mil personas es un gran riesgo, en este momento la pandemia no está controlada, estamos en una nueva etapa, iniciándola, no sabemos cuánto tiempo más va a durar ni cómo viene la cuarta ola en términos de defunciones o simplemente por saturación del sistema de salud por un incremento de contagios”, expresó.

“Las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas. Hacemos un llamado a la autoridad, desde la UAQ, de forma respetuosa, pero enérgica, que sea consistente en los mensajes que manda, que por ahora no propicie este tipo de situaciones porque viene una situación complicada con respecto a la nueva variante Ómicron (…) y si la autoridad no hace nada, como ciudadanía, debemos hacer algo”, expresó.

Aseguró que si bien la variante Ómicrón del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, no se ha dispersado lo suficiente en el país, esto no va a tardar ya que es altamente transmisible. Refirió que se han encontrado ya en México 42 personas portadoras de Ómicron, variante que, de acuerdo a la revista Sciencie, se piensa que tiene una gran cantidad de mutaciones y, haciendo el análisis de la secuencia del virus, se da cuenta de lo diferente que es de otras variantes.

Se especula que Ómicron surge de una o de varias de tres posibilidades: la primera, de una o de varias personas inmunosuprimidas, que incubaron el virus durante un largo tiempo, lo que permitió la replicación y las mutaciones constantes, sobre todo en aquellos países donde la vacunación sigue siendo muy baja; la segunda, de una población apartada, donde eventualmente no hay vacunación y pasan muchas generaciones del virus en estas personas; y la tercera, que el reservorio sea un animal silvestre como surgió la original.

García Gasca explicó que una variante viene de otra anterior, es decir, son mutaciones sobre el mismo clúster de variantes, sin embargo, Ómicron se genera de forma independiente al resto de las variantes: “por eso la importancia de que se haya incubado de forma individual en una población que no tuvo acceso a las vacunas, ahí Ómicron empezó a acumular mutaciones poco a poquito a lo largo de prácticamente todo 2020 y 2021 hasta llegar a lo que es hoy, donde tenemos varias subvariantes de Ómicron”.

Apuntó que aún cuando se da cuenta por primera vez de Ómicron en el sur de África en el mes de noviembre, en Líbano se encontró desde agosto.

Ómicron tiene alrededor de 50 mutaciones, de las cuales hasta 36 están en la proteína “Spike”, lo que la hace más invisible al sistema inmune que ya estaba entrenándose para reconocer la proteína para las demás variantes a través de la vacunación o de la inmunidad natural. “No quiere decir que la vacunación no funcione, pero va a tener sus bemoles. La gente vacunada puede padecerla porque la vacuna no nos exenta de contagiarnos, nos protege de una enfermedad más severa”, subrayó la Rectora.

Asimismo, expuso que esta variante contiene es su estructura genética secuencias del virus de la gripe común, para lo cual no hay vacunas porque es muy variable. En este sentido, alertó a la población a aplicarse una prueba ante cualquier síntoma que parezca gripa común como fluido nasal, dolor de cabeza y cuerpo cortado.

No se sabe qué tan severa es la variante Ómicron porque todavía coexiste con la variante Delta y dar cuenta de ello va a tardar, afirmó la Dra. García Gasca, tras puntualizar que fue la variante 20B la que atacó en el invierno de hace un año en México, misma que coexistió con Alfa para luego predominar Delta.

Europa está contando su sexta ola y ya es histórico en la evolución de la pandemia, que al mes de que Europa tiene su pico alto, México empieza con su pico alto también, sin embargo, “cada país tiene su huella digital, no podemos decir que lo que pasa en un país se va a replicar en otro, debemos considerar que en Europa ahorita la situación es grave porque hay un gran porcentaje de población antivacunas, 30 por ciento al menos, y la gente dejó los cuidados desde el verano”, aseveró.

Finalmente, comentó que México se encuentra en el lugar 16 en casos activos de COVID-19 y en el quinto por fallecimientos en el mundo; además, ya está en aumento el número de casos activos a nivel nacional. Mientras tanto, Querétaro ocupa el lugar 13 en casos activos en el país: “Tenemos ya tres olas, la última a la baja, pero tenemos un incremento en casos activos de casi 23 por ciento y esto nos anuncia que la situación puede ser más complicada. A nivel de hospitalización no estamos en riesgo, pero el punto es que Ómicron puede ser tan transmisible que puede saturar los sistemas de salud”.

El Semáforo Universitario por Contingencia Sanitaria presenta una inercia a la baja con 13 municipios en verde, tres en amarillo y dos en naranja, mientras que la vacunación se está enfocando en jóvenes de 15 a 17 años de edad, personas rezagadas y personas de la tercera edad, para luego pasar con el sector salud y el sector académico con el antígeno de AstraZeneca según se ha informado, agregó.