Paty Valle dice adiós al Olimpismo en 2021

Este 2021 se cerró un ciclo para una de las atletas más importantes que ha tenido Querétaro y México, Patricia Valle Benítez, quien culminó su carrera deportiva con su participación por séptima ocasión en unos Juegos Paralímpicos, donde Tokio 2020 fue la cumbre de una carrera exitosa a lo largo de 26 años como para atleta.

“Ahora no me tocó ganar medalla, me tocó aprender mucho, porque quería retirarme en un podio, pero en esta ocasión tenía recién una operación en hombro, pensé que sí la libraba, pero fue complicado, me sentí un poco triste de que el objetivo no se cumplió, pero a la vez me sentí orgullosa de haber conseguido calificar a Tokio”, comentó Paty Valle.

Valle Benítez, quien participó por primera vez en Atlanta en 1996, tiene en su cuenta personal 11 preseas en Juegos Paralímpicos, cuatro medallas de oro conseguidas en Pekín 2008, en 50 metros libres; Atenas 2004, también en 50 metros libres y 100 metros libres; y Sídney 2000, en 100 metros libres.

Además de una plata en Atenas 2004, en la prueba de 50 metros mariposa S4; y seis bronces: Sídney 2000, en 50 metros pecho SB3 y 50 metros libres; Pekín 2008, en 150 metros combinados SM4; Londres 2012, en 100 metros libres y 50 metros libres; y Río 2016, en 50 metros pecho.

“Sin duda agradecida y comprometida de ser una persona que inspire a más personas, no solamente a personas con discapacidad, si no para personas que no se rinden fácil, les tengo que decir que fue mucho sacrificio, hubo llanto, tuve que dejar a mis hijas de 8 meses por ir a una competencia, pero me siento bendecida, y con mucho poder de estar en esta posición y con ganas de hacer más por el deporte en otros ámbitos”, concluyó.