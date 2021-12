Jorge Satorre recibe el Premio Ermanno Casoli 2021

“Pelusa” será inaugurada el próximo 9 de diciembre, en la galería de arte LABOR de la Ciudad de México, en donde se verá la curaduría del artista italiano Francesco Pedraglio y del historiador de arte Marcello Smarrelli.

Encontrar pequeños momentos en donde las normas de la empresa italiana Elica se rompen, es el eje central del proyecto “Pelusa” del artista mexicano Jorge Satorre, así lo recordó tras recibir el Premio Ermanno Casoli 2021 este 7 de diciembre en el Museo de Arte de Querétaro.

Para Satorre, su proyecto que involucró a más de 70 empleados de ElicaMex, compañía de origen italiana que se especializa en la producción de campanas extractoras para uso doméstico, fue un reto en su proceso creativo; no obstante, le dejó un gran aprendizaje sobre los procesos de producción y sus ámbitos de regulación.

“Para mí fue una situación bastante particular porque uno como artista, o por lo menos yo, no estoy acostumbrado a desarrollar mi trabajo en un ámbito corporativo o en el interior de una fábrica, en colaboración con sus trabajadores, entonces, en ese sentido fue complicado y muy interesante y me dejó un gran aprendizaje”, apuntó en entrevista.

Entre los aprendizajes, el artista encontró formas de cuestionar su propio lenguaje en el arte contemporáneo y de buscar respuestas a las preguntas “¿Qué significa lo que haces?, ¿Qué significa el arte?”, realizadas por los mismos trabajadores de la fábrica.

“Uno da por hecho el tipo de público o manera en que uno comunica su trabajo, porque estamos acostumbrados a presentar los resultados en ámbitos especializados en arte contemporáneo y algo tan simple como enfrentarte a un contexto que no está acostumbrado a hablar tu mismo lenguajes te hace reformatear todo. Son situaciones que nosotros damos por hecho y siempre es muy saludable regresas a ellas.”, refirió.

Añadió que, entonces, se vuelve necesario de repensar las formas de lenguaje y buscar uno que sea accesible no necesariamente a un grupo especializado en arte contemporáneo.

“Es fácil que nos acomodemos pensando en que formamos parte de un oficio que requiere especialización y no necesariamente tiene que ser así, creo que hay maneras de hacer convivir y evolucionar nuestras propias investigaciones y hacer trabajos que sean accesibles a todo grupo.”

De “Pelusa”, se derivaron cinco capítulos, entre los que se incluye una serie de esculturas que terminaron instaladas junto a las máquinas de la empresa; una serie de grabados y un libro híbrido entre catálogo y libro de artista que recopila todas las partes del trabajo.

“Cada una de esas partes venían de detectar pequeños momentos, pequeños ejemplos en donde las normas de ética, que es esta fábrica, en donde las normas se rompen y esto no es fácil de encontrar en un ámbito tan regulado, tan condicionado por la productividad“.

