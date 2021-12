Hasta 15% de los afiliados a la Canaco pedirán apoyos para pagar aguinaldos

El objetivo es evitar caer en demoras e incumplimientos, pues varias empresas no podrán cubrir los aguinaldos de sus propios ingresos

En Querétaro al menos 15% de las empresas asociadas a la Canaco estarían solicitando un esquema de financiamiento para cubrir los aguinaldos a más tardar el 20 de diciembre, señaló su presidente Fabián Camacho Arredondo.

La entrega de aguinaldos tiene como fecha limite el 20 de diciembre, hasta el momento el 60 por ciento de los socios afiliados a la Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytour) ya han cubierto con esta obligación.

Aun se esta a la espera de que el 40% entregue dicha prestación en los días que restan para realizarlo dentro del marco legal.

Del total de los comercios, se estima que el 15% no alcanzará a cubrir con sus propias ganancias el pago de aguinaldo por lo que deberán recurrir a “esquemas financieros para no caer en demoras y no incumplir” explicó, Camacho Arredondo.

En total las unidades económicas agremiadas a las Camara Grande tiene un padrón de aproximadamente entre 60 y 80 mil fuentes laborales, las cuales estarían recibiendo su aguinaldo a mas tardar el 20 de diciembre.