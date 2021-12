Escritora estadounidense Joan Didion muere a los 87 años

Originaria de Sacramento, California, Dion se dio a conocer por su prosa, de la que emanaron por lo menos 5 novelas y 14 libros de ensayo

Con 87 años de edad cumplidos, la escritora estadounidense Joan Didion falleció en su residencia de Nueva York por complicaciones de la Enfermedad de Parkinson, según señaló su publicista.

Originaria de Sacramento, California, Dion se dio a conocer por su prosa, de la que emanaron por lo menos 5 novelas y 14 libros de ensayo.

Destacó además por su participación como referente de la cultura neoyorkina durante las turbulentas décadas de los sesenta y setenta, cuando se produjeron algunos de los cambios sociales más destacados dentro de la cultura estadounidense.

Entre sus principales obras destacan la novela El río en la noche y el libro de ensayos The white album que compila sus colaboraciones en revistas como Esquire y The New Yorker.

Aunque desde los setenta padecía esclerosis múltiple, sobrellevó por bastante tiempo esta enfermedad sin que fuera lo que la mató al final.

Con su partida se pierde un destacado referente de la contracultura.