Elogia AMLO finanzas públicas de Querétaro

El mandatario señaló que junto con Tlaxcala, Querétaro es el único estado que no tiene deuda pública

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elogió las finanzas públicas sanas de Querétaro, esto durante su conferencia de prensa matutina de este 23 de diciembre.

Lo anterior, tras ser cuestionado por un periodista sobre las crisis financieras que tienen algunos estados del país.

“Ya hemos hablado aquí de la situación difícil de las finanzas en los estados, afortunadamente no es un asunto general, hay que tomar en cuenta que aunque son pocos no es la mayoría.”, resaltó.

Subrayó qué hay estados como Tlaxcala y Querétaro que son un ejemplo por tener deuda cero en sus finanzas.

“Hay estados que tienen finanzas sanas, y a admirable el que desde hace algún tiempo en Tlaxcala se aprobó una ley para que no se contrate deuda y es un estado que no tiene deuda. Por ley no se pueden endeudar los gobernadores.”, puntualizó.

Añadió que lo mismo sucede con Querétaro, aunque está entidad no requiere de alguna ley para llevarlo acabo.

“Sin que exista esa ley, lo mismo ha sucedido con Querétaro, en donde no tienen deuda. Acaba de terminar el gobierno y entregó al nuevo gobernador de Querétaro, Kuri, las finanzas públicas sanas.”, mencionó.

No obstante, recalcó que sí hay estados del país con “problemas serios”, porque no han llevado a cabo planes para reestructurar sus deudas y sobre todo, para evitar el sobreendeudamiento.