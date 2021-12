El CIIE 2021, organizado por el Tec de Monterrey, aportó nuevas reflexiones y conocimientos sobre el futuro de la educación

Durante cuatro días y en formato híbrido, se presentaron más de 280 experiencias de innovación educativa de 197 instituciones de 23 países

Con el conocimiento de que la innovación en la educación es la clave para enfrentar los desafíos globales de una manera ética y comprometida, el Tecnológico de Monterrey abrió un espacio de encuentro híbrido para celebrar el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE 2021).

En su octava edición, el CIIE presentó 23 conferencias y paneles magistrales con destacados especialistas y líderes disruptivos de diferentes universidades; ponencias de innovación e investigación, paneles, presentación de libros y mesas de networking a cargo de profesores, investigadores, directivos, consultores, emprendedores, además de miembros de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de diferentes países; una Expo Virtual con la presencia de reconocidas empresas enfocadas en el sector educación, así como diversos eventos especiales enfocados en emprendimiento, lifelong learning y nuevas tecnologías, además de las más de 280 experiencias de innovación educativa de 197 instituciones de más de 20 países.

Durante la primera mitad del año, el Tec de Monterrey hizo un llamado a todas las personas, empresas e instituciones vinculadas al sector de la educación para que enviaran sus proyectos de innovación educativa y se conocieran las experiencias que se están dando a nivel internacional. La convocatoria cerró recibiendo 746 contribuciones de 30 países, lo que posiciona al CIIE como uno de los eventos más importantes de innovación educativa en el mundo de habla hispana.

En el primer día del Congreso, el lunes 13 de diciembre, la conferencia inaugural estuvo a cargo de David Garza, Presidente del Tecnológico de Monterrey; a continuación tuvo lugar el panel magistral donde participaron los rectores de la Triada: el Dr. Garza por el Tec, Raquel Bernal, Rectora Encargada de la Universidad de los Andes, e Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes conversaron sobre el papel que deben desempeñar las universidades para evitar el rezago educativo en América Latina.

Durante el segundo día del CIIE continuaron las conferencias magistrales. Tocó el turno a Juan Pablo Murra, Rector de Profesional y Posgrado del Tec de Monterrey; María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional de Colombia; José Escamilla, Director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación, y Jeff Selingo, autor de bestsellers del New York Times y coanfitrión del podcast Future U. El conversatorio magistral sobre la inversión en la primera infancia para el desarrollo de Latinoamérica corrió a cargo de la Dra. Raquel Bernal y Eva Fernández, Gerente de Inversión Social en Primera Infancia de la Fundación FEMSA.

Además, la Vicerrectoría de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey dio inicio al track dedicado al análisis del futuro de la educación desde el punto de vista de Lifelong Learning. Contó con participaciones magistrales como: Raúl Linares, director de Transformación Digital en la Escuela de Negocios UCA (Argentina); Hugo Moreno, subdirector de Desarrollo de Talento y Liderazgo del Grupo Financiero Banorte; María Rivera, líder de Desarrollo de Soluciones de la Vicerrectoría de Educación Continua; y Marco Lorenzatti, secretario de Educación Continua en la Universidad Blas Pascal (Argentina), por mencionar algunos. Así mismo, se mostraron avances de la plataforma The Learning Gate, la apuesta del Tec de Monterrey hacia una cultura de aprendizaje para toda la vida.

El tercer día del Congreso también resultó único gracias a las conferencias magistrales de George Siemens, Director Ejecutivo en Learning Innovation and Networked del Knowledge Research Lab, y Masha Ibeschitz, autora de bestsellers y fundadora de Think Beyond Group. Además, especialistas conversaron sobre global learning y la transformación en la docencia universitaria tras la pandemia, y se llevó a cabo el panel EdTech para el futuro de la educación.

Además, se llevó a cabo la final regional para Latinoamérica de los Global EdTech Startups Awards (GESA), cuyo objetivo es identificar, reconocer y crecer el impacto las Edtech Startups en el mundo. BraveUp iniciativa que busca frenar el ciberacoso y la plataforma Políglota que pretende impulsar el aprendizaje del idioma inglés, resultaron ganadoras de esta edición, ambas soluciones chilenas obtuvieron su pase a la final mundial que se realizará el 20 de enero de 2022 en Londres.

El cuarto y último día del CIIE tuvieron lugar las conferencias magistrales del Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, así como de Alexander Leicht, Jefe de la Sección de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Asimismo, en sendos paneles magistrales se intercambiaron opiniones y conocimientos acerca de la educación en desarrollo sostenible y la construcción del futuro de la educación. Al concluir la octava edición del congreso se anunció la siguiente, a realizarse en enero de 2023.

“Después de cuatro días de reflexión, relacionamientos y presentación de proyectos, concluimos la octava edición del Congreso Internacional de Innovación Educativa del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, un espacio en el que miembros de la academia, las organizaciones no gubernamentales, gobiernos nacionales y locales y empresas, perfilamos juntos el futuro de la educación”, expresó José Escamilla, Director Asociado del Instituto para el Futuro de la Educación.

Una vez más, el CIIE 2021 cumplió con sus objetivos: identificar las tendencias, retos y oportunidades del mundo educativo actual; proponer nuevos métodos y herramientas de enseñanza-aprendizaje para las nuevas generaciones, y conformar una red de especialistas de diversas disciplinas que intercambien experiencias, buenas prácticas y propuestas de valor. Todo ello para lograr un ecosistema educativo más accesible, equitativo, ético y comprometido con el bienestar y el florecimiento humano.