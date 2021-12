Denuncia penal contra consejeros no violó autonomía del INE: AMLO

El mandatario recordó además que el morenista Sergio García Luna aceptó retirar la denuncia que presentó ante la FGR

La denuncia penal que se interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la suspensión de la revocación del mandato no violó la autonomía del Instituto Electoral, consideró Andrés Manuel López Obrador.

Informó que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio García Luna, aceptó retirar la denuncia que presentó ante la FGR.

“No creo que atente a la autonomía. Además ya aceptó el legislador que presentó esta denuncia, retirarla.”, subrayó.

Celebró que García Luna haya reflexionado sobre la denuncia que presentó y derivado de esto, haya decidido no ratificarla. Recalcó que en su gobierno debe prevalecer la libertad, sin persecución y “cero represion y censura”.

“Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, que presente una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron, lo reflexiona a partir de qué hay una inconformidad dice ‘me retracto’, y que bien que lo hizo.”, puntualizó.

López Obrador criticó las declaraciones que hizo al respecto Santiago Creel a través de sus cuenta de Twitter y lo calificó como “hipócrita”.

“Ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron. Ni modos que Santiago Creel no se enteró que Vicente Fox mandó a llamar al Presidente de la Corte, Mariano Azuela, para darle instrucciones que me desaforaran.”, recordó.