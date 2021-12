COPARMEX colaborará con el Plan Municipal de Desarrollo de Querétaro

Con esta participación, la Coparmex busca aportar soluciones para que Querétaro continúe dentro de las mejores ciudades como Destino de Negocios en América Latina.

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, firmó un convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX-Querétaro) para que este organismo ciudadano participe en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, con ideas bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

“De esta manera vamos a trabajar juntos, y de esta manera juntos definamos y construyamos de la mano ese Querétaro al que apuntamos, una ciudad sostenible, una ciudad inteligente, con plena vigencia de los derechos humanos, con un desarrollo incluyente y amigable con el medioambiente, más allá del respeto al medioambiente, promotora de nuestro medioambiente. Trabajemos juntos a llevar a Querétaro al siguiente nivel”, dijo.

Luis Nava destacó que estas acciones fortalecen la gobernabilidad a través del diálogo abierto y permanente con todos los sectores sociales, para que la sociedad entera participe activamente en los programas, estrategias y líneas de acción que buscan generar bienestar para todas y todos los ciudadanos.

El Presidente de la COPARMEX en Querétaro, Jorge Luis Camacho Ortega aseguró que representan el sentir y las necesidades de un sector de la población, pero además quieren aportar soluciones para que Querétaro continúe dentro de las mejores ciudades como Destino de Negocios en América Latina, de acuerdo con la unidad de análisis del Financial Times en su más reciente escalafón ‘American Cities of the Future 2021/22.

“Es un beneficio para todos y lo que buscamos en COPARMEX es exactamente lo mismo que busca el gobierno municipal: una mejor calidad de vida para todos, incrementar los niveles de bienestar, producir las brechas económicas, sociales que existen de manera que podamos tener un piso mucho más parejo y que todos los que vivamos aquí, vivamos cada día mejor”, señaló.

Y como una estrategia más para el fortalecimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 que ya está por concluirse, Secretarios, Secretarias y funcionarios municipales, así como integrantes de la COPARMEX, participaron de un foro de inducción con temas como: Sostenibilidad, Integralidad, Transversalidad e Impacto de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU.