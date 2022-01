Cofepris detecta Sal de Uvas Picot pirata

La Secretaría de Salud de Querétaro enumeró algunas de las recomendaciones de la Cofepris para distinguir el medicamento verdadero de la falsificación

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) informó sobre alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por la falsificación del producto Sal de Uvas Picot® F.F. polvo en sobre con 5g, registro sanitario 394 SSA VI.

Esto se debió tras recibir denuncias sanitarias por parte de la empresa RB SALUTE MÉXICO, S.A. de C.V., después de que identificó irregularidades en el empaque primario al compararlo con su producto original, determinando que la mercancía no fue fabricado por dicha empresa.

Los productos falsificados ostentan los siguientes números de lote y fechas de caducidad: Lote CE94, con fecha de caducidad OCT 23; Lote BT13, con caducidad DIC 23 y el lote CK83, con fecha de caducidad DIC 24. Además, es posible identificar los productos falsificados por lo siguiente:

En la imagen y en la leyenda “Para malestar estomacal”, las letras están deformadas.

En la imagen “Estómago”, los círculos y los rayos se presentan irregulares y desfasados.

En la imagen “Sobre con 5g”, el texto no es legible y se encuentra desfasado.

La imagen de la mujer embarazada no es nítida y los bordes son muy gruesos.

La fecha de caducidad no corresponde a la original.

Los textos no son legibles.

Asimismo, el polvo del contenido del producto falsificado Sal de Uvas Picot® es de color blanco y presenta compactación.

En este sentido, COFEPRIS emitió las siguientes recomendaciones:

A la población: en caso de contar con el producto Sal de Uvas Picot® F.F. polvo en sobre con 5g con los lotes CE94, BT13 y CK83 y fechas de caducidad referidas, suspender su uso.



A los distribuidores y farmacias: en caso de identificar el producto falso Sal de Uvas Picot® F.F. polvo en sobre con 5g con los lotes y fechas de caducidad referidos, no adquirirlo y si cuentan en almacén, inmovilizarlo y realizar una denuncia sanitaria, para lo cual pone a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias

Al Sistema Federal Sanitario: en caso de encontrar el producto Sal de Uvas Picot® F.F. polvo en sobre con 5g con los lotes CE94, BT13 y CK83 y fechas de caducidad referidos, efectuar las acciones de protección contra riesgos sanitarios, de conformidad con lo señalado en el artículo 404 fracción X de la Ley General de Salud.