Advierte COFEPRIS sobre otro producto milagro; se trata de un supuesto tratamiento para el riñón

El producto se distribuía a través de redes sociales, pero la dependencia recordó que no tiene registro sanitario

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA), informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) detectó la venta del producto “Riñón Vida Plus Max” en presentación tabletas, al cual se le atribuyen propiedades terapéuticas, sin contar con el registro sanitario correspondiente.

La presentación se anuncia como un producto natural y auxiliar en el tratamiento de infecciones renales, dolor de riñón e infección en el tracto urinario alcanzando la próstata y para evitar la formación de piedras y arenilla del riñón y las vías urinarias, así como para prevenir los cálculos renales.

De esa manera, el producto infringe con lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, ya que no cuenta con registro sanitario y se comercializa a través de sitios web y su publicidad en plataformas como Facebook, Instagram y Twitter.

Indicó que el producto “Riñón Vida Plus Max” no garantiza su calidad y eficacia de uso al no contar con un registro sanitario otorgado por esta autoridad sanitaria. COFEPRIS recomendó a la población no adquirir ni usar dicho producto, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad vigente.

De encontrar a la venta el producto, realizar la denuncia sanitaria a través de este enlace. En caso de haber consumido el producto citado en esta alerta sanitaria y presentar alguna reacción adversa o malestar, reportarla al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Asimismo, por tratarse de un producto al que se le atribuyen propiedades terapéuticas y no contar con registro sanitario, no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería y mensajería nacional y/o internacional, ni ser publicitado, de lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente.

En caso de presentar algún padecimiento relacionado con infecciones renales, dolor de riñón e infección en el tracto urinario, próstata, se recomendó consultar a un profesional de la salud para recibir el tratamiento que corresponde.