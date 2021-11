Todo listo para informe multitudinario de AMLO en el Zócalo

Desde hace dos años no se presentaba así un informe del ejecutivo federal. Sin embargo, usuarios de Twitter expresaron su inconformidad, pues consideraron que abonará a un incremento de contagios

“Vamos a congregarnos, para no perder la costumbre,” fue la invitación que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que la ciudadanía acuda al Zócalo de la Ciudad de México a presenciar la rendición de su tercer informe de gobierno.

“Amigas y amigos, los invito a participar el miércoles próximo, nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde, en el Zócalo democrático de la Ciudad de México.“, apuntó en un vídeo emitido a través de sus redes sociales.

López Obrador adelantó que su tercer informe de gobierno, será el próximo miércoles 1 de diciembre con un evento presencial en el Zócalo Capitalismo, pues dijo que iba a ser una “fiesta cívica y combativa.”

“Es una fiesta cívica y combativa, cumplimos tres años de estar enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar el país y que vivimos en un país más justo, más libre y más soberano.“, indicó.

Sin embargo, ante esta convocatoria masiva por parte de López Obrador, que se estima podría reunir a miles de personas, algunos usuarios de las redes sociales criticaron al mandatario por considerar “irresponsable” ante la nueva ola de contagios por COVID-19.

“La variante Ómicron tira mercados y la cuarta ola ya se asoma en México. Pero AMLO está enfermo de aplausos y no puede resistir más, por eso convoca al zócalo capitalino a una reunión multitudinaria para la que, dice, cada quien es libre de usar mascarilla. Es un miserable“, puso un usuario en Twitter.

También hubo quienes mostraron su apoyo al mandatario:

“Pues hace como 3 semanas fue la F1 y estuvo A REVENTAR y decían “ahí viene la cuarta ola” y pues no, no pasó nada. Ahora viene el evento de AMLO en el Zócalo y dicen lo mismo, pero la CDMX tiene más del 95% de vacunación y está en semaforo verde, así que no pasará NADA“, señaló otro usuario.

Cabe recordar que fue en 2019 la última vez en qje que el titular del Ejecutivo presentó un informe desde la plancha de la Plaza de la Constitución. Los anteriores posteriores a 2019 se llevaron a cabo en en recintos de menor tamaño como el patio de Palacio Nacional atendiendo a los protocolos sanitarios de la pandemia.