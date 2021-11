Secretaría de Salud exhorta a la población de Querétaro a donar sangre

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA), exhortó a la población a ser donadora altruista de sangre; acto generoso y solidario que ayuda […]

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA), exhortó a la población a ser donadora altruista de sangre; acto generoso y solidario que ayuda a salvar vidas de pacientes que tienen cirugías programadas, emergencias obstétricas, intervenciones urgentes y otros procedimientos médicos, atendidos en diferentes hospitales y clínicas del estado, tanto del sector público, como privado.

Donar sangre también aporta grandes beneficios para la salud del donador o donadora, ya que regenera la sangre, mejora la oxigenación de esta y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El proceso para donar sangre es sencillo; requiere tiempo porque inicia con una plática de sensibilización que imparte el personal de trabajo social y una plática acerca de los principales requisitos para la donación, a cargo del área médica.

Después se hace valoración médica, se toma muestra de sangre para estudios de laboratorio, se procede a la extracción de sangre, se llenan los datos del cupón de autoexclusión, y por último se entrega comprobante de donación.

La extracción de sangre es segura, tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.

Si deseas donar y contribuir a salvar vidas, acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que se encuentra en el nuevo Hospital General de Querétaro, ubicado en calle José Antonio García Jimeno número 1000, colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro, Qro., de lunes a viernes de 07:00 a 10:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 07:30 a 9:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas.

Los requisitos para donar son:

Presentar identificación oficial vigente con fotografía.

Ser mayor de 18 años de edad y menor de 65.

Pesar más de 50 kilos.

Ayuno de ocho horas.

No haberse realizado delineados faciales, acupuntura, tatuajes ni perforaciones en el cuerpo los últimos 12 meses.

En caso de utilizar adornos en lengua, nariz, labios y/o genitales, retirarlos 72 horas antes de acudir a la donación.

No haberse depilado con láser en los últimos 12 meses.

No haber tenido operaciones en los últimos seis meses.

No haber tenido parto, cesárea, aborto, legrado o haber amamantado en los últimos seis meses.

No haber sido vacunado los últimos 30 días.

No haber tomado ningún tipo de medicamento en los últimos ocho días.

Para más información, se debe llamar al número telefónico 442 4300924, extensiones 4142 y 4150.