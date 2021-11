Saldo blanco hasta el momento en panteones de El Marqués

No se han presentando incidencias a las visitas de estos inmuebles durante la mañana de este lunes y se han registrado 985 visitantes hasta el corte de las 12:00 pm

Como parte del operativo Día de Muertos que lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre el gobierno municipal de El Marqués por los siete panteones públicos de la demarcación, el director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Alejandro Vázquez Mellado, informó que no se han presentando incidencias a las visitas de estos inmuebles durante la mañana de este lunes y se han registrado 985 visitantes hasta el corte de las 12:00 pm.

“El día de hoy lunes primero de noviembre iniciamos este operativo de Día de Muertos y supervisión de panteones, principalmente se instaló formalmente a las 8:30 de la mañana; es un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Inspección y la Secretaría de Gobierno. En Protección Civil tenemos 50 elementos verificando estos siete panteones municipales y un privado, contando con 22 unidades entre ambulancias y unidades de rescate urbano”, indicó Vázquez Mellado.

Asimismo informó que al corte de las 12:00 pm, se cuenta con un registro de visitantes en los panteones de 150 en La Cañada, 80 en Palo Alto, 90 en Amazcala, 200 en San Miguel Amazcala, 15 en Atongo, 150 en Santa María de los Baños, 150 en Tierra Blanca y 150 más en el panteón de Jardines de la Esperanza, para lo cual se tiene un total de 985 visitantes a los diferentes camposantos de la demarcación.

“También reportar que hasta el momento no tenemos ninguna relevancia de consideración al interior o al exterior de los panteones. Se está realizando en conjunto con la Dirección de Inspección al Comercio, la revisión total de los puestos semifijos con el aprovechamiento de gas L.P., hemos tenido algunos puestos que no cuentan con el extintor, con su regulador de gas o manguera para trabajar de manera segura, por lo que se ha suspendido la venta de sus mercancías hasta que no cuenten con las medidas de seguridad”.

El director de Protección Civil afirmó que todos los panteones cumplen con filtros sanitarios en dónde se revisa la temperatura corporal y se proporcional gel antibacterial a todos los visitantes y que continuará la supervisión por el resto del día y mañana martes 2 de noviembre.