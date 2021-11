Podría haber tiempo de espera para entrega de productos del Buen Fin

Jorge Camacho Ortega, quien encabeza la Coparmex en Querétaro, llamó a la población a comprender que quizá sus productos tarden en llegar por temas como la crisis de semiconductores

De acuerdo al dirigente de Coparmex Querétaro, la crisis de contenedores y la escasez de semiconductores ha afectado todas las empresas en la entidad, lo que podría provocar que haya productos como automóviles o equipo de cómputo que se podría adquirir, pero recibirán hasta en 3 meses.

La pandemia provocó una crisis en diferentes áreas, entre ellas, en los contenedores, la cual surgió en el 2020 y ha desencadenado muchas consecuencias para el comercio mundial, aunado a ella, también está la escasez de semiconductores, lo que dificulta la producción de electrónicos, electrodomésticos y vehículos, a causa de la suspensión de operaciones en fábricas y puertos en Asia.

Este panorama no ha sido ajeno a Querétaro, confirmó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro, Jorge Camacho Ortega “se ha incrementado de manera importante, creo que está en un 30% más el costo de logística y es un tema mundial, todas las empresas de Querétaro se han visto afectadas por este fenómeno de escasez porque la demanda sobre paso a la capacidad instalada que había en el mundo, así como el tema de los conductores que ha afectado a todo el mundo”

Agregó que ya las empresas buscan alternativas, por ejemplo en el tema de logística, las empresas que se dedican a eso están tratando de ampliar su capacidad instalada y “están surgiendo nuevas empresas, precisamente para atender la demanda, yo creo que pronto de 3 a 6 meses, puede equilibrarse la oferta con la demanda”

Y en el caso de semiconductores “ya hay empresas generándolos para atender esa demanda y también las empresas que hacen equipos de cómputo, que hoy las entregas están de 3 a 4 meses están en lo mismo, aquí en Querétaro no tengo el dato pero se de empresas que quieren instalarse para producir semiconductores”.

En ese sentido, reconoció que para el Buen Fin dependerá del consumidor aceptar productos con tiempo de espera “va a depender del consumidor, me están vendiendo una computadora con un 30% de descuento y estoy dispuesto a esperar 2 meses a que me la entreguen, va a depender de eso, si la necesidad es inmediata, a lo mejor no compras la computadora que querías, pero compras la que está disponible y te la llevas con descuento, va a ayudar, espero que los años pasados que hay ventas muy buenas, espero que igual, pero que el consumidor tenga paciencia”.

Finalmente hizo un llamado a la honestidad de los comercios y empresas que participarán en el Buen Fin, “que sean claros con los tiempos de espera, que no haga la venta, y luego te diga tu tiempo de entrega es tres meses, de entrada es este es el equipo, este es el descuento y está es el tiempo de entrega, el consumidor es listo, hoy todos hacemos comparativos, si alguien quiere engañar subiendo precios y luego bajarlos, el consumidor se dará cuenta”.