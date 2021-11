Panteones en El Marqués recibieron más de 13 mil visitantes en Día de Muertos

Las autoridades del municipio señalaron que las visitas deben hacerse respetando todos los protocolos de seguridad contra el COVID

El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués, Alejandro Vázquez Mellado, informó que hasta las 12:00 horas de este martes 2 de noviembre, han visitado 13 mil 358 personas los siete panteones públicos y un privado que existen en la demarcación, tomando en cuenta a los asistentes a estos inmuebles el fin de semana y el día primero que inició el operativo interinstitucional Día de Muertos.

“Hasta el momento estamos manejando un total de visitas de hoy a las 12:00 horas, han acudido 4 mil 814 visitantes, sin embargo, tendríamos que hacer la sumatoria del día de ayer de 5 mil 536 visitantes y también estamos sumando los 3 mil visitantes de sábado y domingo y si sumamos estos datos nos da un total de 13 mil 358 visitantes, también tenemos un total de puestos semifijos e instalados de 197 que cumplen con las medidas de seguridad en materia de protección civil”.

El titular de Protección Civil, recordó que todos los panteones cuentan con filtros sanitarios donde se realiza la toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial, con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales; además de que en todo el operativo también participan la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno e Inspección Municipal, y la Coordinación Estatal de Protección Civil, a través de un operativo interinstitucional.

“Dentro de las restricciones que estamos manejando les mencionábamos es en todo momento el uso del cubrebocas al interior del panteón, no permanecer más de 15 minutos al interior del panteón, que ingrese la menor cantidad de gente por grupo familia, no está permitido al interior que haya grupos musicales o mariachi, recomendamos a la ciudadanía que no acuda con población vulnerable y el caso de que exista una persona que no cuente con el cuadro de vacunación completa y se prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas al interior o exterior de los panteones”, concluyó Vázquez Mellado.

Finalmente el director de Protección Civil, recordó que sumados a los 122 trabajadores de Servicios Públicos, 105 elementos de Seguridad Pública, los 17 inspectores municipales y los 10 colaboradores de Secretaría de Gobierno; se suman 52 elementos de Protección Civil entre analistas de emergencias, paramédicos, rescatistas, inspectores y personal administrativas y la inclusión de 22 unidades, entre ambulancias, unidades de rescate, unidad de control de incendios y unidades de primera respuesta.

El operativo se realiza sobre los siete panteones públicos de las localidades de La Cañada, Palo Alto, Tierra Blanca, Amazcala, San Miguel Amazcala, Atongo y Santa María de los Baños, y un panteón privado denominado Jardines de la Esperanza.