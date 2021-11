Más del 40% de los trabajadores mexicanos aceptaron cargos menores porque necesitaban empleo

Así lo reveló una encuesta elaborada por Indeed, en la que además se sugieren cambios extensos en el mercado laboral mexicano como consecuencia de la pandemia

La pandemia por Covid-19 ocasionó cambios radicales, tanto en la vida personal como en la profesional. Están quienes perdieron sus empleos, quienes se convirtieron en auto-empleados o quienes cambiaron de ámbito profesional, para lograr mantenerse en el mercado laboral. También existe un porcentaje que logró mantener o incluso evolucionar en su carrera profesional. Para entender mejor cómo fue el último año, cuál es la situación actual de los trabajadores y cuál es su sentir, Indeed, un sitio especializado en búsqueda de trabajo, realizó una encuesta en México a más de 730 personas.

Con el recorte de personal en diversas compañías, muchos profesionistas tuvieron que cambiar su empleo y no fue posible regresar a la misma área laboral, o en lo general. El estudio de Indeed reveló que cerca del 7% de los encuestados perdieron su trabajo y aún no habían comenzado otro, mientras que el 41% aceptó un cargo menor porque necesitaban el empleo. Otro 65% dijo que, de ser necesario, estaría dispuesto a cambiar de área profesional para permanecer en el mercado laboral.

Trabajo remoto

Los datos de la encuesta de Indeed muestran que el 48% de los encuestados inició un nuevo trabajo durante la pandemia, ya sea de manera permanente o como freelance. De ellos, el 20% inició de manera completamente remota y el 10% lo había hecho en un esquema híbrido. Para Luis Vidrio, Director de Ventas para Indeed México, los números sugieren una tendencia para el futuro: “Gradualmente, las organizaciones están entendiendo el nuevo escenario y diseñando nuevos modelos de trabajo, que impactan directamente la vida de los empleados”, comentó.

El trabajo remoto, sin embargo, parece tener aspectos tanto positivos como negativos. Mientras el 64% de los encuestados notó un incremento en su productividad, el 48% considera que su salario no corresponde a las horas que dedican al trabajo.

“No todos los encuestados trabajan necesariamente de forma remota, pero resulta ser uno de los sellos distintivos del trabajo remoto algunas veces. Si antes las personas necesitaban dejar de trabajar para volver a casa, hoy en día el home office rompe con esos límites impuestos por el trabajo presencial, y a menudo ocasiona que se trabaje en exceso”, explica Vidrio.

Bienestar en el entorno laboral

Por otro lado, existe una expectativa acerca de la manera en que las empresas abordarán los nuevos modelos de trabajo para 2022. Para el 28% de los encuestados, garantizar un lugar de trabajo seguro, considerando medidas de higiene y salud, y permitiendo distancia social, es la iniciativa más importante que las empresas deben adoptar, mientras que un 18% da mayor importancia al bienestar y la salud mental en el lugar de trabajo.

“La encuesta mostró, además, que el 21% de los encuestados sintió que su salud mental se había deteriorado a causa del trabajo remoto, y aproximadamente un 25% comentó que no se sentía apoyado por su empleador, lo cual resulta significativo. Es importante que las compañías mantengan una buena comunicación y busquen verdaderamente cobijar a sus empleados, para que no se sientan indefensos en estos momentos. Todos pasamos por situaciones fuera del trabajo y un buen gerente necesita saber cómo identificar y actuar de la mejor manera frente a esto”, añade Vidrio.

Además, 17% de las personas consideran que la iniciativa más importante que las compañías deben desarrollar es el tener un enfoque más humano.

Metodología

La encuesta fue realizada por Indeed encuestando a 731 mexicanos (quienes son empleados o están buscando empleo) para investigar la situación laboral en México y cómo el trabajo remoto durante la pandemia ha creado nuevas expectativas para los años siguientes en cuanto a la forma en la que las personas trabajan. La encuesta fue realizada vía online en Noviembre de 2021.