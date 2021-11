Luchador queretano Pedro Bello comienza a competir en los Panamericanos de Cali

El luchador de 20 años es multimedallista nacional y tiene experiencia en campeonatos panamericanos, por lo que es un contendiente fuerte en esta categoría

Este 30 de noviembre inició la actividad de la lucha grecorromana en los Juegos Panamericanos de Cali 2021, y Querétaro estará representado por Pedro Uriel Bello Soto, en la división de los 87 kilogramos.

“Me siento contento, es un trabajo que se hizo desde enero para acá, estoy emocionado porque me preparé bastante, y ahora estoy aquí y se siente bien que voy a competir, son los primeros, espero dar un buen resultado, espero alcanzar el oro, que es lo que tenemos mentalizado”, comentó.

El luchador de 20 años es multimedallista nacional y tiene experiencia en campeonatos panamericanos, por lo que es un contendiente fuerte en esta categoría.

“Respecto a la competencia me siento tranquilo, en los entrenamientos he estado bien, hace una semana me sentía nervioso porque son los primeros Juegos Panamericanos, pero ya estoy tranquilo, lo que tenía que entrenar, ya lo hice”, concluyó.