Lanzadora queretana competirá en Juegos Panamericanos

La queretana Sofía Guadalupe Mojica Gualito, entrará en acción el próximo 30 de noviembre dentro de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, en la prueba de lanzamiento de disco, evento que se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero a las 18:25 horas (tiempo del centro de México).

“Me siento muy feliz, muy emocionada por competir porque este es mi primer evento internacional, me siento lista también. Pedí permiso, los profesores accedieron, no me limitaron en nada y tenía unos exámenes y me dijeron que cuando regresara los podía hacer”, comentó.

La deportista de 20 años logró su clasificación en un evento realizado en Estados Unidos, el Virginia Challenge, donde logró la marca de 47 metros y 46 centímetros, con lo que pudo ser convocada a esta justa continental.

“Hay lanzadoras muy buenas, pero espero pasar a la final y ya de ahí lo que mejor se pueda hacer. A mi familia le agradezco todo su apoyo porque siempre me respaldan en todas mis decisiones y les agradezco mucho y los quiero mucho”, concluyó.