Hay más de 700 proyectos empresariales registrados en Programa de Recuperación Económica de Querétaro

Así lo indicó Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado, quien también señaló que la mayoría de las solicitudes corresponden a tianguistas

Hasta el momento se han registrado más de 700 proyectos que buscan acceder al Programa de Recuperación Económica 2021 impulsado por el gobierno del estado, informó Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Subrayó que se ha autorizado un recurso económico de 104 millones de pesos, de los 120 millones de pesos que se tiene destinado para este Programa.

“Van más de 700 proyectos que se han inscrito a la plataforma, algunos están validándose, algunos se están rechazando. El monto general que llevamos autorizado es de 104 millones, de los 120 millones que teníamos para el programa específico“, enfatizó.

Detalló que de los proyectos inscritos, la categoría de Apoyo a Sectores Económicos es la que más solicitudes ha recibido.

“Acuérdense que tenemos cinco categorías y las que más peticiones o solicitudes tiene es la tercera categoría que es la del mercado interno, que son principalmente comerciantes, son locatarios del mercado, son tianguistas.“, indicó.

Del Prete Tercero refirió que no se ha registrado algún inconveniente con las solicitudes recibidas y agregó que cuando se recibe algún expediente incompleto, se le regresa al solicitante para que pueda subsanar los detalles presentados.

“Cuando alguna persona física o alguna empresa presenta y no está completo su expediente se le solicita que lo vuelva a presentar o que completar el expediente y mientras no esté completo el expediente no puede pasar al comité para su aprobación.”, apuntó.

Sobre algunas inconformidades señaladas por usuarios respecto a que se está regresando los documentos que se ingresan, el titular de Sedesu indicó que no se está negando ningún caso, sino las incongruencias que pueden detectarse de los requerimientos que se están pidiendo.

“Si hay un anexo o documento que no coincide en la licencia de funcionamiento, la cuenta bancaria o el documento no es legible no podemos entregar un dinero que no es de nosotros y la opción es que lo corrijan y se vuelvan a subir al sistema“, señaló.

Recalcó que hay un volumen importante de proyectos que se están recibiendo, por lo que pidió a la ciudanaia que “ayude a hacer mejor nuestro trabajo, si nos manda los documentos legibles, bien escaneados, y si tiene alguna duda que se acerque a la Secretaría y ahí le podemos ayudar”, enfatizó.