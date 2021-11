El PRI tiene a la gente más calificada y preparada: Mariano Palacios Alcocer

Este martes se llevó a cabo la tercera mesa temática, “Prospectiva del Partido”, rumbo a la XXIII Asamblea Nacional del PRI.

donde se contó con la participación de Mariano Palacios Alcocer, expresidente nacional del PRI, donde en primer lugar manifestó que el Revolucionario Institucional desde su fundación tuvo la visión para adelantarse a su tiempo, con ideas, trabajo, pero sobre todo plasmando en sus documentos básicos, donde lo que prevalecía era la gran cercanía con la sociedad.

De igual forma, Palacios Alcocer subrayó que el PRI tiene a la gente más calificada, preparada, porque tiene una capacitación constante, actualizada, le importa que tengan los argumentos, pero sobre todo el contexto social en el que vivimos al día de hoy, para de esta manera defender a la sociedad en el debate nacional, en la creación de políticas sociales acorde a la exigencia de las familias mexicanas.

“Es de suma importancia construir la agenda más moderna en comunicación política, pocos han evolucionado como lo hace el PRI, la conectividad del PRI en las plataformas y medios de acceso con la sociedad en materia educativa y de salud, deben ser base en el debate nacional”, destacó Mariano Palacios.

Y subrayó que lo que no se comunica no existe, y nadie vota por lo que no existe.

Por otra parte dijo Alcocer Palacios que el PRI siempre ha estado involucrado en los temas de paridad de género, con un sentido visionario, es el partido más cercano a las causas de las mujeres, en el Revolucionario Institucional todas las voces se escuchan.

Cabe mencionar que el PRI siempre se ha destacado por la formación de cuadros, pero también es importante reclutar personas de la sociedad, los partidos que no forman cuadros y que no reclutan quedan a expensas del pragmatismo y caprichos personales, debe de existir crítica y pluralidad.

“El Revolucionario Institucional debe seguir siendo crítico de los gobierno propios y ajenos, no debemos ser complacientes y mudos, debemos tener un presencia permanente en el debate nacional, donde se planteen posiciones y se critique con racionalidad, con fundamento las políticas públicas que no abonan”, subrayó Palacios.

Reiteró que en estos últimos años el debate político en México esta desierto en ideas, prevalecen los descalificativos, por ello el PRI tiene que hablar respecto a los valores del partido, ser un permanente vínculo con la sociedad, expresar lo que le duele a las familias mexicanas, seguir siendo el partido más cercano a las necesidades de los hombres y mujeres.

Finalizó Mariano Palacios diciendo que el PRI debe ser un espacio de los grandes temas nacionales, el PRI debe ser garante de una política social de estado.

Se contó con la presencia del la presidenta del PRI en el estado de Querétaro Abigail Arredondo Ramos, el secretario general, Antonio Macías Trejo, así como de Jorge García Quiroz, expresidente del PRI estatal.