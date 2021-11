AMLO retiró nombramiento de Arturo Herrera como próximo gobernador de Banxico

La información fue confirmada por el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La propuesta de nombrar a Arturo Herrera, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como el próximo gobernador del Banco de México (Banxico) fue retirada del Senado de la República, por lo que la cámara legislativa estará en espera de un próximo perfil.

De acuerdo con una nota difundida por Grupo Milenio, la información fue proporcionada por la Cámara de Senadores de último momento durante la tarde de este martes 23 de noviembre.

Asimismo, El Universal publicó que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, afirmó que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien retiró el nombramiento, por lo que se ve obligado a promover otro perfil antes de que termine el 2021.

“Yo considero que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es un buen elemento. Un hombre conocedor de la materia y es un hombre que me parece tiene conocimiento, pero es una decisión del Ejecutivo. Y no hay nombramiento es por eso que no hay materia”.

Arturo Herrera, a su vez, contestó respecto al retiro de su nombramiento para estar a cargo de Banxico por parte del ejecutivo federal y confirmó lo publicado por los medios nacionales.