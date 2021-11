14 municipios actualizan tablas de valores unitarios a suelos y construcciones

Las tablas se actualizaron en todos los municipios del estado excepto Amealco de Bonfil y San Joaquín. José Luis Alcántara, director de Catastro del Estado de Querétaro, señaló que esto no significa necesariamente un aumento en el impuesto inmobiliario

Los municipios de Querétaro, a excepción de Amealco de Bonfil y San Joaquín, actualizan sus tablas de valores unitarios a suelos y construcciones, los porcentajes varían de acuerdo al nivel de actualización de cada entidad y no suponen un aumento inmediato al impuesto predial.

La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, discutió con cada una de las Entidades Superiores de Fiscalización y las Direcciones de Finanzas de cada municipio, el ajuste a las tablas de valores unitarios a suelos y construcción propuesta por la Dirección de Catastro.

José Luis Alcántara, director de Catastro del Estado de Querétaro, recordó que el ajuste a las tablas de valores “es un dato que responde al mercado y no a una política fiscal” reconoció que no implica un aumento en el impuesto inmobiliario pues dichos ajustes son competencia de la Ley de Ingresos.

Asimismo, recordó a los municipios que mantenerse actualizados en sus tablas de valor genera certeza a los ciudadanos respecto al valor real de sus propiedades.

En tanto, la diputada Daniela Salgado Márquez, integrante de la comisión puntualizó que “cada municipio es autónomo para determinar ajustes fiscales, es darle valor y reconocimiento al valor de las tierras de los ciudadanos”.

Amealco de Bonfil y San Joaquín, fueron los únicos dos municipios que no accedieron a la actualización debido a la situación económica de sus ciudadanos y al impacto de la pandemia sobre los ingresos en sus comunidades.

Ante ello el director de Catastro, José Luis Alcántara, exhortó a los ayuntamientos de dichos municipios a examinar su estrategia pues la desactualización de las tablas tendrá graves consecuencias a la larga y no mantiene una relación inmediata con la recaudación fiscal.

“La situación económica de los ciudadanos no es tan buena como quisiéramos pero creo que en las tablas no es donde se controla el impuesto inmobiliario. Mantener tablas bajas solo mantiene en una ficción el mercado inmobiliario del municipio. No es un mecanismo para aumentar o mantener la recaudación, es una referencia para tener una idea clara del valor del patrimonio y permite tomar decisiones para políticas inmobiliaria” declaró.