Seseq emite recomiendaciones para evitar enfermedades respiratorias por festejo de Día de Muertos

Es importante el uso de cubreboca, sana distancia, uso de alcohol en gel y evitar lugares concurridos para prevenir enfermedades respiratorias.

Con motivo del Día de Muertos, la población tiende a realizar actividades con mayor movilidad y concentración de personas en lugares de culto religioso, panteones, criptas y domicilios particulares. Por esta razón, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro exhorta a la ciudadanía a que intensifique las medidas preventivas contra las enfermedades respiratorias, como:

• Guardar sana distancia.

• Evitar asistir a lugares concurridos. Si se va a acudir a lugares de culto, cementerios o tumbas, realizarlo de forma ordenada y escalonada (organizarse para acudir en grupos pequeños).

• Utilizar adecuadamente el cubreboca.

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de realizar actividades; de no ser posible, desinfectar las manos con alcohol en gel a 70 por ciento.

• Desinfectar de forma constante superficies de uso común (mesas, manijas, barandales, sillas, bancas, lápidas, floreros, etc).

• Mantener bien ventiladas todás las áreas.

• Ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, comunicarse al call center estatal 442·101·5205, para recibir orientación médica y permanecer en casa para evitar contagios.

En estas festividades también es importante tomar precauciones para evitar enfermedades transmitidas por vector, como el dengue, zika y chinkungunya, sobretodo al visitar cementerios, por lo que se recomienda:

• Utilizar camisa de manga larga y pantalón.

• Utilizar repelente de insectos.

• Evitar depósitos de agua que puedan servir de criadero de mosquitos: cubetas, c h a r c o s, floreros, etc.

• Sustituir agua por arena en los floreros para evitar generar criaderos de moscos.

• Tirar la basura en los lugares destinados para ello.

• Evitar dejar botellas, latas, taparroscas, frascos, etc., en los que se puede acumular agua.

El seguimiento de estas medidas preventivas, disminuirá la probabilidad de adquirir enfermedades respiratorias y enfermedades transmitidas por vector