Rectora de la UAQ dialoga con diputados federales del PAN; hablan sobre presupuesto

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, acompañada de directores de diversas facultades, secretarios universitarios y representantes de sindicatos, se reunieron con los diputados Paulina Aguado Romero, Felipe Fernando Macías Olvera, Erika de los Ángeles Díaz Villalón y José Báez Guerrero, para mostrarles el trabajo que ha hecho la UAQ en materia educativa, de investigación y administrativa y la necesidad de fortalecer a la educación superior en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal (PPEF) 2022.

“Tenemos proyectos muy importantes y todos están pensados para y por la sociedad y para eso queremos el recurso, para seguir trabajando en ese sentido. Entendemos la situación, pero hagamos todos el esfuerzo, es lo que les pedimos, cerremos filas; invítenos a platicar con las Comisiones, iremos a exponer nuestro sentir y sobre todo decir que estamos trabajando fuerte como universidad responsable (…) no estamos pidiendo dádivas, estamos pidiendo un presupuesto más digno que nos permita trabajar y crecer”, afirmó la García Gasca.

La Rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad aseguró que la idea fue mostrar un panorama de la situación actual tanto de esta Universidad como del Presupuesto Federal, por lo que dijo, para nadie es desconocida la problemática presupuestal que enfrentan actualmente todas las universidades públicas estatales en el país y, sobre todo, a la disminución del incremento anual que se ha presentado en los últimos años.

Durante esta plática con los legisladores, la García Gasca recalcó la importancia del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria que actualmente opera en esta Institución, con ejes que tienen que ver con asuntos financieros, sociales, políticos, académicos y administrativos. Afirmó que esta Institución está altamente comprometida con la sociedad y, por ello, además de ofrecer planes de estudio de excelencia, se labora en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad, tales como el desarrollo de la vacuna QUIVAX 17.4 contra la enfermedad del COVID-19, las pruebas de detección del SARS CoV-2, los servicios psicológicos y de salud mental durante la pandemia, la Clínica de Atención Integral COVID-UAQ, la rehabilitación de pacientes con dicha enfermedad, la elaboración de insumos como gel antibacterial, caretas, cubrebocas, equipo médico y de protección, entre otros.

Señaló que, a pesar de los grandes esfuerzos para tener presencia en todos los rincones del estado, la insuficiencia presupuestal no permite que crezca la universidad como se desea, y afecta también a los jóvenes que buscan un lugar para estudiar, pues afirmó que en la actualidad siete de cada 10 aspirantes no logran ingresar a la UAQ, no por falta de méritos sino de espacios.

Se les mostró, además, el esfuerzo que se ha hecho por contar con profesores altamente calificados, programas educativos de innovación y pertinencia, así como acciones administrativas encaminadas a buscar la austeridad, el buen uso del recurso universitario y el combate a la corrupción.

“Estamos trabajando fuertemente por mantener no sólo nuestras finanzas sanas sino hacer el mayor esfuerzo por optimizar los gastos de nuestra Universidad”, agregó.

Sin embargo, afirmó que a pesar de que en la Ley General de Educación se estipula el ocho por ciento del Producto Interno Bruto a este tema, ahora oscila en alrededor del tres por ciento para la educación en general, por lo que son menos los recursos que recibe la educación superior y la investigación en México.

Mencionó que a pesar de que la promesa fue que el incremento financiero para la educación superior no estaría por debajo de la inflación, que ahora es de alrededor del seis por ciento, el incremento desde el año es de 3.8 por ciento.

Finalmente, los diputados federales coincidieron en la importancia que tiene el trabajo de la UAQ tanto en materia educativa, como de investigación, por lo que se dijeron dispuestos a llevar este tema a la Cámara Baja y mejorar la situación financiera de la educación superior, mientras tanto, los universitarios solicitaron se luche por dignificar la educación, el apoyo a la investigación, la extensión y la cultura.