Reciben en el Congreso a la maestra nominada al Global Teacher Prize 2021, Diana Rubio

Al encuentro que dio inicio a los trabajos de la comisión en la Legislatura también acudió la secretaria de educación, Martha Soto y la secretaria de cultura, Marcela Herbert.

Con la presencia de la secretaria de Educación en el estado, Martha Elena Soto Obregón y de la secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, y teniendo como invitada especial a la maestra Diana Lorena Rubio Navarro, nominada al premio Global Teacher Prize 2021, quien se encuentra entre las 10 mejores docentes del mundo, los diputados Ana Paola López Birlain, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas y Paul Ospital Carrera, integrantes de la Comisión de Educación y Cultura dieron inicio a los trabajos de esta.

La diputada Ana Paola López dijo que la comisión estará dispuesta al diálogo y a construir acuerdos en favor de los queretanos, ya que “la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos frente al tiempo inédito que estamos viviendo, que nadie tenía la capacidad de anticipar, es el tiempo de enfocarnos en el tema sociedad y gobierno, debemos trabajar en equipo para preparar y educar a niñas, niños y adolescentes en una cultura de paz”.

La presidenta de la comisión legislativa expresó que ahora más que nunca se debe voltear a ver la cultura de la mano de la educación, como el camino de la reconciliación de todos los seres humanos con su entorno y semejantes, por lo que agradeció a los representantes de organizaciones y asociaciones presentes por el interés y disposición de contribuir en tener un estado rico, no solo en cuestión económica, sino en su gente, tradiciones, educación y habilidades.

Por su parte, el diputado Paul Ospital, secretario de la comisión, consideró que “existen dos tipos de iniciativas de ley en las que puede trabajar la Comisión de Educación: adecuar la norma a la realidad social, ya que, cuando la sociedad evoluciona más rápido que la norma, se está obligado a ponerla al día; y a dónde se quiere llevar a la educación en lo que se refiere a calidad, inclusión, sentido de responsabilidad, igualdad y participación con la sociedad, ya que la educación es el gran igualador de oportunidades para los jóvenes”.

En su participación, la Martha Lorena Soto Obregón, secretaria de Educación en el estado, dijo que a raíz de la reforma al Artículo 3 Constitucional, es necesaria la armonización de la legislación en el estado, particularmente la Ley de Educación, por lo que vendrán muchos cambios. Precisó que “algo que nos tiene ocupados es la gratuidad de la educación media y superior, tema que se encuentra en la Constitución federal pero no se ha visto reflejado en los presupuestos federales y estatales. Así como el tema de los trámites ante la Secretaría de Educación Pública, ya que después de la pandemia aún se encuentran ventanillas cerradas para realizarlos y están deteniendo a los jóvenes para obtener su título de forma electrónica, algunos trámites en lugar de ayudar estorban”, por lo que consideró que son temas que se deben revisar.

Asimismo, la Marcela Herbert, secretaria de Cultura del Estado, dijo que es importante escuchar las necesidades tanto de artistas como de ciudadanos, ya que con la participación de todos se debe enriquecer la entidad, informó que por el momento se está llevando a cabo una planeación para llevar al estado al siguiente nivel, ya que se está trabajando en la parte de la inclusión para personas con alguna discapacidad, sensibilizando a los trabajadores en la parte del trato hacia estos grupos de una manera más fácil; y en la parte de infraestructura, están trabajando en la unidad y en el progreso.

La maestra Diana Lorena Rubio Navarro participó en esta reunión de trabajo con una plática sobre “El papel de la educación en el siglo XXI”, dijo que “los retos a los que se enfrentarán los estudiantes es a una crisis en todas las áreas, ya que aunque se venían utilizando plataformas tecnológicas, la pandemia lo aceleró , dijo que el contexto de los estudiantes es distinto, ya que se tienen muchos Méxicos; sin embargo hay problemas que son comunes a todos como la automatización”.

La galardonada consideró que en los empleos que no pueden ser sustituidos por un robot es donde se tienen las áreas de oportunidades. Dijo que el 65% de los trabajos en el que van a emplearse los alumnos aún no se conocen, ya que están transformándose en cuanto avanza la tecnología; el reto mayor es que los empleadores no encuentran el talento que requieren, por lo que los estudiantes deben descubrir sus talentos.

“Se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, resolviendo retos de impacto local, pero que tengan una repercusión global”, dijo la docente al finalizar su exposición.