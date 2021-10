Municipio de El Marqués mantiene operativo de vigilancia por festividad de San Judas Tadeo

Se realiza el despliegue de 50 elementos y 18 unidades en el lugar, para brindar auxilio vial.

Ante la celebración a San Judas Tadeo, el municipio de El Marqués, a través de la Coordinación Protección Civil, la Secretaría Seguridad Pública Municipal, el área de Inspección Municipal y la Secretaría de Servicios Públicos, mantiene operativo de vigilancia y prevención, sobre el kilómetro 199+500, de la carretera federal México-Querétaro.

Al respecto el titular de Protección Civil de El Marqués, Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea, dio a conocer que se reunieron con la Diócesis de Querétaro, y se acordó realizar el cierre de la capilla, como medida preventiva por la contingencia de COVID-19.

“Desde el día de ayer 27, hemos realizado el operativo de manera permanente, con el objetivo de verificar todas las medidas sanitarias, ya que desde hace más de una semana estuvimos con la Diócesis realizando acuerdos para poder cerrar el día de hoy”.

Indicó que se instalaron 50 vallas para determinar los limítrofes del inmueble; asimismo, se prohibió la colocación de puestos semi fijos, y se mantiene personal de las diversas áreas del municipio, para evitar que los feligreses se expongan o puedan tener un accidente.

“A los feligreses que acuden se les hace la recomendación desde kilómetros atrás que la capilla está cerrada y desafortunadamente hacen caso omiso a las recomendaciones, están unos minutos y deciden retirarse“.

Durante el despliegue del operativo participan 50 elementos 18 unidades, de las diversas corporaciones municipales, así como la Guardia Nacional.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no acudir, esto con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

“La recomendación es no acudir y es una zona de riesgo principalmente por la carretera, y hay que recordar que la pandemia no ha terminado y la principal recomendación es no acudir, no hay ningún tipo de celebración ni misa programa y esto ha sido comunicado por la Diócesis de Querétaro, y por eso solicitamos de la manera más atenta no acudir a esta ubicación“.

Finalmente detalló que para salvaguardar la integridad de los feligreses, el operativo se mantendrá hasta la madrugada del día 30 de octubre.