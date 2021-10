Inicia nueva etapa de la Vocería Organizacional

El nuevo vocero, Erick Ventura, afirmó que desde este espacio la población seguirá recibiendo información puntual sobre el comportamiento de la enfermedad en Querétaro

Como parte de la estrategia para combatir a la pandemia y atendiendo las instrucciones del Gobernador Mauricio Kuri González, inicia una nueva etapa de la Vocería Organizacional de Querétaro, así lo dio a conocer el nuevo Vocero Organizacional, Erick Ventura, quien afirmó que desde este espacio la población seguirá recibiendo información puntual sobre el comportamiento de la enfermedad en Querétaro, muy de la mano con el Comité Técnico para la Atención a COVID-19, máximo órgano en la toma de decisiones respecto a la pandemia.

Luego de la presentación de la Vocería, Erick Ventura explicó que la determinación de ubicar a la entidad en escenario A modificado por parte de la totalidad de los miembros del consejo, obedece al comportamiento a la baja de contagios y necesidades hospitalarias en el estado y, agregó, que con el escenario A se tendrá mayor movilidad de personas y mayor afluencia en lugares públicos y privados a fin de impulsar la reactivación económica de diversos sectores.

No obstante, advirtió que el COVID-19 sigue presente y que a pesar del cambio de escenario no es momento de bajar la guardia ni relajarnos frente al virus, pues de ser así estaríamos en riesgo de volver a escenario de menor movilidad como el B o incluso el C y “perder todo lo que juntos hemos ganado”.

Por ello, señaló, continúa vigente la obligación de usar adecuadamente el cubreboca en espacios públicos, el continuo lavado de manos, la sana distancia y la ventilación de espacios cerrados a fin de que, de ocurrir, un nuevo cambio de escenario sea en meses y no en semanas o días, y se evite una posible 4.ª ola vaticinada por muchos especialistas hacia el cierre del año, que se volvería más peligrosa debido a la temporada de enfermedades respiratorias, y subrayó que evitarlo “está en nuestras manos”.

El vocero recordó que al inicio de la pandemia se creía que quien enfermaba de COVID-19, no volvía a contagiarse, sin embargo, ahora se sabe que no es así, pues dio a conocer que ya se han presentado casos de personas que han enfermado hasta tres o cuatro veces; también manifestó que contar con la vacuna no evita que una persona pueda enfermar, aunque sí disminuyen las posibilidades de contagio, las de enfermar gravemente y las de fallecer por esta causa.

Llamó a seguirnos cuidando y a continuar aplicando las medidas básicas de protección tales como el uso de cubreboca fuera de casa, el lavado continuo de manos, la sana distancia y la ventilación de espacios cerrados, así como evitar organizar y acudir a reuniones sociales; agregó que quienes manifiesten síntomas de enfermedad respiratoria deben permanecer en casa y vigilar que su cuadro no empeore, y especificó que ninguna medida por si sola puede librar del contagio, pero que la suma de todas coloca en una situación de ventaja frente al virus.

El vocero llamó a hacer uso de las plataformas institucionales de atención a través de Línea COVID en el teléfono 442 1015205, y los micrositios: www.coronavirus.gob.mx y www.covid19.queretaro.gob.mx

Finalmente refrendó la disposición de acompañamiento de parte de la vocería “en nosotros seguirás encontrando un aliado en esta lucha; que, si bien no ha terminado, los queretanos demostramos que hemos sabido darle batalla”.