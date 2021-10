Gas Bienestar pone en riego los empleos y competitividad: Canaco

El dirigente estatal, Fabián Camacho señaló que las empresas concesionarias reportaron que podrían ver su capacidad de mantener empleos y seguir ofertando el servicio en el mediano plazo.

Canaco afirmó que las acciones del gobierno federal a través de la figura del Gas del Bienestar pone en riesgo empleos y la competitividad en el sector; además de afectar directamente a los repartidores comisionistas quienes están perdiendo su fuente de ingresos.

Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el estado de Querétaro; señaló que las cerca de 18 empresas concesionarias de gas afiliadas a la cámara reportaron que podrían ver su capacidad de mantener empleos y seguir ofertando el servicio en el mediano plazo.

“Lo que nosotros tenemos afiliadas a la cámara son empresas concesionarias de gas y reconocemos que la embestida del gobierno federal ha generado complicaciones en los negocios al enfrentar el control de precio y los márgenes de utilidad” subrayó, Camacho Arredondo.

Actualmente, las empresas que radican en Querétaro tienen la capacidad de seguir solventando la regulación de gas, sin embargo, en el mediano plazo se verán vulnerables para mantener empleos y el abasto de energético.

“Consideramos como un riesgo la política de gobierno federal a través de la figura de Gas del Bienestar y el control del precio que se está generando está orillando a la posible desaparición del sector casero desde el ámbito privado” aseveró el vocero del gremio comercial y de servicios.

Asimismo, aseguró que dicha medida afecta a la competitividad y por ende a la calidad de servicio. No obstante, los más afectados de forma inmediata son los repartidores comisionistas “hombres pipa”; quienes están viendo reducidas las utilidades que generan los ingresos para mantener a sus familias.

Finalmente, refrendó que dentro de la cámara no se tiene a comisionistas afiliados “pero reconocemos que es un tema sensible y son el sector más afectado” es en particular para esté grupo que se desde la Unión de Gaseros se invita a un paro, concluyó Fabián Camacho.