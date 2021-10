Colocarán altar interactivo en Monumento a la Revolución para recordar a las mujeres víctimas de violencia

Entre enero y agosto de 2021, los feminicidios se incrementaron en un 8% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Mujeres Vivas, Mujeres Libres, una plataforma colectiva de lucha por la libertad y los derechos de las mujeres en México, cumple un año en el país y para conmemorarlo, ha dispuesto un altar interactivo en el Monumento a la Revolución (Patio Oriente), como un reconocimiento a las vidas de todas mujeres que se han perdido por la violencia en nuestro país. El altar es colaborativo por lo que puedes llevar tu ofrenda desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Angie Contreras, activista y vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, detalló: “el altar tiene como finalidad recordar las vidas que la violencia machista nos ha arrebatado. Las nombramos para no olvidarlas, y ofrendamos nuestra voz y nuestro grito de lucha, para que haya justicia, para que se respete nuestra dignidad, se protejan nuestras vidas y se garantice el pleno ejercicio de nuestra libertad. Para que la violencia no sea tradición, unimos nuestras voces.”

La instalación busca hacer conciencia sobre la magnitud del problema. En México, la violencia machista afecta profundamente a la vida y la salud de las mujeres y las niñas.

Esta son algunas de las cifras más impactantes:

-Cada día en México, más de 10 mujeres son asesinadas por la violencia machista

-Entre enero y agosto de 2021, los feminicidios se incrementaron en un 8% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

-66 de cada 100 mujeres mexicanas son o serán víctimas de violencia de género.

“Además de hablar de cifras, queremos y debemos ponerle rostro, nombre, historia, al problema. Nuestra ofrenda es nuestra voz, por las que ya no están, por las que estamos y las que vienen, no dejaremos de luchar, de nombrarlas, de exigir justicia para ellas y sus familiares. Invitamos a quienes se encuentran en Ciudad de México a que se acerquen a la plaza con su ofrenda y las fotografías para recordarlas . Para quienes no pueden estar de forma presencial, pueden enviar los nombres y fotografías a través de las redes sociales de @MujeresVivasYLibres, y nos aseguraremos de que estén presentes en el altar de manera física y virtual” finalizó Contreras.