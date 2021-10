Asiste gobernador a la inauguración de la ampliación de la planta de Kelloggs en Querétaro

El jefe del Poder Ejecutivo mencionó que el nuevo edificio coadyuvará al desarrollo de la empresa, además de aportar beneficios logísticos y medioambientales, características que impulsan la producción y distribución de sus productos.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, asistió a la inauguración de la ampliación de la planta de cereales de Kellogg’s, donde agradeció la confianza de los directivos de esta empresa por seguir creciendo de manera conjunta con las y los queretanos, respaldando productos de calidad con el talento, la dedicación y la mano de obra de talla internacional que existe en Querétaro.

“Me da mucho gusto el crecimiento de Kellogg’s; ha visto crecer a Querétaro desde hace 70 años desde que están aquí; 50 años en esta zona, más de dos mil 400 empleados, y que sigan pensando en Querétaro sin lugar a dudas es para nosotros un orgullo, no me puedo imaginar el crecimiento de Querétaro sin Kellogg’s”, expresó.

Kuri González señaló que la entidad cuenta con las condiciones necesarias para que los inversionistas y empresas de todo el mundo prosperen, esto debido a su ubicación geográfica, el alto grado de especialización en los profesionistas, la vinculación con escuelas y centros de investigación, así como su seguridad y paz laboral.

“Estamos haciendo una mejora regulatoria como nunca se había hecho, juntando notarios, juntando sociedad civil, presidentes municipales, juntando a la federación, para que sea muy fácil hacer negocio”, aseguró.

En su momento, el presidente de Kellogg’s Latinoamérica, Nicolás Amaya, reconoció la capacidad y competitividad de las y los queretanos, quienes se han convertido en el bien más preciado de la empresa, de quienes se procura su seguridad y salud en todo momento.

“Aquí laboran centenares de personas que con su talento, empuje y dedicación, elaboran alimentos como los que ven acá, deliciosos, nutritivos y de profundo arraigo en la mesa de muchos hogares mexicanos; a esas personas, hombres y mujeres experimentados o que comienzan sus carreras con nosotros, debe Kellogg’s su éxito en Querétaro, México y en Latinoamérica, incluso en otras partes del mundo”, subrayó.

La nueva ampliación de la planta llamada La Corregidora servirá como almacén de materias primas, material de empaque y productos semiprocesados.

En la ceremonia estuvieron presentes el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero; la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo; la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón; la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez; el subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Genaro Montes Díaz; el comandante de la XVII Zona Militar, Elpidio Canales Rosas; el vicepresidente de Cadena de Suministros de Kellogg´s Latinoamérica, Ricardo Álvarez; el presidente y director general de Kellogg’s México, Víctor Marroquín; el director de Asuntos Públicos de Kellogg’s Latinoamérica, Roberto Vázquez; entre otras personalidades.