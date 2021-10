Actué de manera profesional e íntegra, dice Ebrard sobre Línea 12

Lo que vi la semana pasada es que no se pusieron pernos y es difícil que el jefe de Gobierno supervise eso, esto luego de la denuncia que la Fiscalía de la CDMX interpuso contra 10 personas por el colapso que costó la vida de 26 personas.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, al acudir a la mañanera aseguró que “hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no daría la cara, actué de manera profesional e íntegra. ¿Cómo me siento? Yo cumplí con mi deber en ese momento, es lo que tenía que hacer”.

El ex mandatario capitalino sostuvo que si bien como un mandatario no puede supervisar, por ejemplo, una soldadura, sí hay todo un equipo encargado de eso, tal como sucedió con la también llamada Línea Dorada.

Lo que vi la semana pasada es que no se pusieron pernos y es difícil que el jefe de Gobierno supervise eso, por eso se creó un organismo e intervino y el premio nacional de Ingeniería supervisó.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro se debió a errores de construcción, tales como la instalación insuficiente de pernos, diseño inadecuado de la conexión inferior, mala calidad de soldaduras y deficiencias de origen que están en el diseño.

Cabe recordar que el colapso que se dio el pasado 3 de marzo, costó la vida a 26 personas y dejó más de un centenar de lesionados.