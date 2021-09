Terminan de remodelar biblioteca central de la UAQ

La rectora comentó que también se presentó un proyecto educativo que estará albergado en la Facultad de Lenguas y Letras, la Licenciatura en bibliotecología, la cual, deberá ser aprobada por el Consejo Universitario

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, encabezó la inauguración de la remodelación de la Biblioteca Central, un espacio que a decir de la académica, era necesario que tuviera un cambio para que fuera físicamente atractivo acercarse y que motivara a los universitarios a visitarlo constantemente.

“Este cambio no es solamente una remodelación física, es un cambio por dentro, era necesario darle un giro. Hoy con la pandemia sabemos que las bibliotecas tienen que renovarse en todos los sentidos, no pueden seguir siendo las mismas que hace unos años, porque hoy las necesidades digitales son apremiantes y una biblioteca no solo es el edificio, sino todo el servicio y variedad de oportunidades que nos da el usar la información, el acervo escrito en papel es muy importante, al igual que el digital”, destacó.

Asimismo, García Gasca, señaló que actualmente las y los egresados de la UAQ pueden tener acceso a la biblioteca digital gracias a una membresía, la cual estaba siendo solicitada y la cual era importante tener.

“Además de eso, se puso sobre la mesa la necesidad de la profesionalización de las y los bibliotecarios y se arrancó también con el proyecto educativo que estará albergado en la Facultad de Lenguas y Letras y que esperamos este mismo año aprobarlo en Consejo para que pueda iniciar con su proceso de admisión de su primera generación, la Licenciatura en Bibliotecología”, afirmó.

Destacó que de aprobarse este nuevo programa educativo, la Biblioteca de la Universidad será un espacio vivo de aprendizaje, un laboratorio para las y los estudiantes que cursen la Licenciatura

“La Biblioteca son todas las bibliotecas de la UAQ interconectadas en redes, este espacio es simbólico con respecto al potencial que tiene para todos y todas”, comentó.

Por su parte, Carlos Alberto Martínez Hernández, director General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Informatización, agradeció el apoyo brindado desde Rectoría y de la Secretaría de Vinculación, para emprender diversos proyectos encaminados a que las bibliotecas de la Universidad cambien su imagen ante la comunidad universitaria.

“Esta es la mayor inversión que se ha hecho en los últimos 15 años para la remodelación de la Biblioteca central, lo cual es un logro, no solo para esta dirección, sino para toda la Universidad; con estos cambios queremos mostrar a toda la Universidad que nuestras bibliotecas no son solo edificios con libros, ya que una parte importante de ellos, es el personal bibliotecario y a lo largo de esta administración hemos contado con todo el apoyo del maestro Artemio, desde la Dirección de Recursos Humanos para ir profesionalizando y tecnificando la labor bibliotecaria. Esperemos que estos cambios traigan más cambios a nuestras bibliotecas, que estás se conviertan en el centro de la Universidad… queremos que se viva, que se visite la biblioteca, una biblioteca digna de los universitarios” afirmó.

Durante el evento, estuvieron presentes: Luis Alberto Fernández García, secretario Particular de Rectoría; Dr. Javier Ávila Morales, secretario Académico; Mtra. Guadalupe Perea Ortiz, Secretaria de Vinculación y Servicios Universitarios; Mtro. Artemio Sotomayor Olmedo, director de Recursos Humanos; y Andrés Cuapio, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro.

En este marco, también se dio la clausura del Primer Foro Internacional “Reflexiones sobre la labor bibliotecaria”, así como la develación, por parte de las autoridades universitarias, de la placa conmemorativa de la renovación de la Biblioteca Central de la UAQ, la cual, a la letra dice:

“La Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios entrega esta placa conmemorativa a toda la comunidad universitaria para recordar la intervención en las instalaciones de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información en donde se ponen a disposición los espacios y todos los servicios bibliotecarios. La Dirección General de Bibliotecas y Servicios de Información y la Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios agradecen a la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca por su invaluable apoyo y colaboración”.