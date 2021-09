Subvalorada la tercera ola de contagios de COVID-19”: Rectora UAQ

Teresa García Gasca manifestó que la tercera ola de contagios de COVID-19 todavía no cede.

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, consideró que se comete un error al ubicar en color amarillo casi todos los estados de la República, en el semáforo nacional de riesgo epidémico; pues esto manda un mensaje equivocado a la población, que continúa realizando sus actividades de forma normal.

“Estoy verdaderamente sorprendida porque creo que se está subvalorando el tema de la pandemia en México; la gente está realizando sus actividades de manera prácticamente normal, sobre todo las actividades de vacacionar, de salir, de socializar, que son las que deberían estar más restringidas”, expresó la Dra. García Gasca durante su participación semanal en el noticiario Presencia Universitaria, de TvUAQ.

“En esta semana, el primer sitio por casos activos lo ocupa Tabasco, después Colima, la Ciudad de México, Yucatán y, en quinto lugar, Querétaro. Veníamos del lugar 16° y la semana pasada en 4°. Ahora estamos en 5° por casos activos. Lo cual, llama la atención sobre que estemos en color amarillo, como casi todo el país”, apuntó.

García Gasca manifestó que la tercera ola de contagios de COVID-19 todavía no cede. El número de positivos estimados en el país son 3 millones 700 mil, con un aumento de 1.91 por ciento. Mientras que las defunciones estimadas son 283 mil, con un aumento del 1.56 por ciento.

“Es una situación todavía muy complicada. La tercera ola, a nivel nacional, es todavía más alta que la segunda. Si bien hay una pequeña inflexión en el incremento, es decir, parece ser que la tercera ola tiende a bajar, pero todavía no hay una disminución franca. Por eso estimo yo que un semáforo amarillo es un semáforo donde no se está viendo la gravedad de la situación. No es que seamos alarmistas, es que las cosas todavía no ceden a nivel de los cuidados máximos que debemos tener en esta pandemia”, dijo la Rectora de la Universidad.

Señaló que, aunque la curva epidémica en Querétaro parece ir a la baja, habrá que esperar al menos 15 días para ver el efecto de las recientes Fiestas Patrias, en donde mucha gente salió de vacaciones y esto será contraproducente para mantener la reducción en el índice de contagios.

En la entidad, informó, aumentaron los casos confirmados en 1.91 por ciento; las defunciones incrementaron en 1.56 por ciento y en lo que va del mes de septiembre se llevan 2 mil 761 casos, si bien la ocupación hospitalaria de camas generales se encuentra en 38 por ciento y al 40 por ciento en camas con ventilador. Pero hay incremento en ocupación de camas con ventilador en cuidados intensivos de 90 por ciento, lo que quiere decir que hay personas hospitalizadas de gravedad.

“Nuestro semáforo epidémico universitario marca a todos los municipios en rojo, excepto a Huimilpan. La semana pasada teníamos tres municipios en naranja, ahora solo uno; esto se debe a que ningún municipio se encuentra por debajo de la línea límite es que es 50 casos por cada 100 mil habitantes, excepto Huimilpan”, expuso la García Gasca.

Recordó que la UAQ ofrece, a través de la clínica COVID, servicios de rehabilitación para quienes hayan sufrido la enfermedad o tenido síntomas severos por la vacuna.