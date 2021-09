Reconoce Pancho Domínguez a medios de comunicación por dirigir canales efectivos de información

A través de esa vía, dijo, se ha logrado mantener en orden las finanzas y el clima de tranquilidad y calidad de vida que distingue a Querétaro, mediante un modelo de seguridad y de justicia que es referente nacional

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se reunió con representantes de los medios de comunicación del estado, a quienes agradeció su compromiso con la vida pública de la entidad.

El mandatario estatal resaltó que, en los seis años de su gestión, es mucho lo que se ha compartido y aprendido de los medios “su liderazgo, experiencia, sus anécdotas, su crítica y sus propuestas”.

Resaltó que un común denominador en todo este tiempo ha sido la “unidad de propósitos y pasión por Querétaro”, que no es fruto de una casualidad, sino una construcción.

Enfatizó que el impulso de cada una y cada uno de los profesionales de la comunicación: sus voces, sus ideas y su presencia comprometida en la vida pública del estado durante estos seis años ha confirmado que lo primero siempre es Querétaro.

“Esta vía queretana es la que abraza la pluralidad, la que cree en el estudio y el mérito; la que sabe que trabajando juntos somos imparables”, apuntó.

A través de esa vía, dijo, se ha logrado mantener en orden las finanzas y el clima de tranquilidad y calidad de vida que distingue a Querétaro, mediante un modelo de seguridad y de justicia que es referente nacional.

Recordó que al inicio de su administración se propuso liquidar la deuda pública, y en junio de este año dio la buena noticia a las y los queretanos; asimismo, reiteró que para el último día de su gobierno serán saldados los pagos con proveedores.

Agregó que la entidad ha logrado consolidarse como una de las economías más competitivas del país, se han fortalecido los servicios de salud, conectado comunidades, se han unido polos de desarrollo, tejido redes de bien común, de cultura y deporte en los 18 municipios.

Domínguez Servién se dijo dispuesto a debatir la posición de Querétaro en economía, desarrollo, educación, salud, obras, infraestructura y libertad de expresión en comparación con otros estados.

“Esa es la responsabilidad que debe de tener todo gobernante, no sé si tener prácticamente satisfechas las demandas que te encargaron cuando te dieron la confianza de ser gobernador, pero creo que las hicimos y ahí va a estar la responsabilidad”, precisó.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal, dijo confiar en que vendrán tiempos mejores, “porque las y los queretanos los haremos mejores”.

En este tenor, ponderó el acompañamiento y orientación de las empresas y equipos de comunicación en uno de los momentos más difíciles de la historia con motivo de la pandemia.

En este esfuerzo de todos ustedes, enfatizó, está impreso el liderazgo y visión de José Luis Rodríguez Aguirre, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT).

También, añadió, está grabado el liderazgo integrador, el talento y la creatividad de Rafael Bustillos.

El gobernador queretano agradeció a la titular de la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana, Mariela Morán Ocampo, así como a los integrantes del área por ser fuente de soluciones ante toda situación.

Además, destacó la labor del equipo de Radio y Televisión Querétaro que dio acompañamiento a la administración en estos seis años y aprovechó la ocasión para desearle éxito al nuevo presidente de la CIRT, Jaime Robledo Hernández.

Al cierre de su discurso manifestó que el futuro tiene muchos nombres y el de Querétaro debe nombrarse como “orgullo, optimismo, solidaridad y humanismo”.

Francisco Domínguez invitó a las y los representantes de los medios de comunicación a dirigir su atención hacia los valores más altos para seguir adelante.

La titular de la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana, Mariela Morán Ocampo, agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación en proyectos, entregas de obras, avances históricos y retos, como fue la puesta en marcha de la Ley General de Comunicación Social y la más importante: la de cerrar filas por Querétaro.

“La comunicación social en el estado de Querétaro es un referente nacional en materia de cumplimiento de derecho a la información”, expresó.

Refirió que la fortaleza de la unidad radica en que se ha hecho alianza con cada empresa y está construida sobre la pluralidad y la riqueza de puntos de vista.

“Medios de comunicación y gobierno colaboramos a fin de garantizar el derecho humano de la información, confiable y de calidad”, comentó.

Morán Ocampo reiteró su confianza hacia los profesionales de la comunicación como firmes aliados del bien de los queretanos.

“Sus ideas, críticas constructivas, la empatía que cada uno tiene con sus audiencias y la defensa de esas causas, de esas audiencias, para nosotros fueron herramientas fundamentales y muy poderosas para juntos cuidar este patrimonio común que es la comunicación social en Querétaro”, manifestó.

Al cierre de su discurso reconoció el trabajo de su equipo y dio las gracias al mandatario estatal por su confianza, respaldo y apoyo permanente en 15 años de trayecto.

En su oportunidad, el presidente entrante de la CIRT, delegación Querétaro, Jaime Robledo Hernández, remarcó el desarrollo del estado durante la gestión de Domínguez Servién.

Elogió el crecimiento de la entidad, la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleos y la seguridad que se mantienen vigentes pese a las dificultades que se presentaron derivadas de la pandemia.

Robledo Hernández aplaudió el respeto a la libertad de expresión que brindó el gobierno del estado en este sexenio.

“Señor gobernador le agradezco que durante estos seis años los canales de comunicación siempre estuvieron abiertos y en todo momento su administración estuvo dispuesta a dar la información solicitada”, declaró.

El director general de Televisa Querétaro y presidente saliente de la CIRT en la entidad, Rafael Bustillos Iturralde, honró la empatía y disposición que el gobierno estatal y miembros de la Cámara le brindaron en su gestión, asimismo celebró los aprendizajes y experiencias obtenidas.

“Muchas gracias amigas y amigos por ser aquellos seres humanos que me inspiran a triunfar en mi propia expedición de vida, superando y disfrutando los retos que esta sorpresivamente me ha planteado cada día, y así llegar mucho más allá de lo que hoy quizás me imaginé”, expuso.

El director general de Respuesta Radiofónica y expresidente nacional de la CIRT, José Luis Rodríguez Aguirre, distinguió el papel de los medios de comunicación durante la pandemia, pues orientaron, previnieron, hicieron recomendaciones, levantaron el ánimo de las personas y apoyaron con campañas de solidaridad a quienes se vieron afectados económicamente.

Resaltó también el trabajo de la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana con proyectos como “Querétaro Orgullo de México” y “Lele”, asimismo dirigió unas palabras de agradecimiento a Francisco Domínguez.

“Nuestro querido Pancho, gracias a ti y a tu equipo de trabajo, prácticamente a seis años de que asumiste esta gran responsabilidad podrás llevarte la satisfacción de decir: cumplí. Uno siempre quiere dar más y hacer más, pero realmente, trabajo cumplido”, finalizó.

A la reunión asistieron directores y representantes de los medios de comunicación de Querétaro, así como integrantes del gabinete estatal.