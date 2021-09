“Mi género consiste en escuchar a la calle. Escucho y replico el murmullo del tiempo”: Svetlana Alexiévich

Durante el tercer día del Hay Festival 2021, algunos ganadores de premios nobel y otros escritores conversaron sobre democracia, mujeres científicas, periodismo y literatura.

Las actividades del tercer día del Hay Festival dieron inicio con la participación de la escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015 y autora de obras como La guerra no tiene rostro de mujer, Voces de Chernobyl y Los muchachos del Zinc, quien estuvo en conversación con Mariana Katzarova, fundadora de RAW in WAR (Alcanzar a Todas las Mujeres en la Guerra), una iniciativa que apoya a mujeres periodistas y activistas de derechos humanos que trabajan en zonas de guerra.

Su conversación giro entorno a la necesidad de reivindicar el respeto de los derechos humanos, señalando Alexiévich que “parece que estamos sumergidos en algún grado de tensión y cada vez más oímos hablar de una tercera Guerra Mundial, de los desafíos de la democracia, eso es lo que escucho en las calles, escucho la confusión de la gente, su desesperación y la búsqueda de nuevas ideas que necesitamos con suma urgencia”.

Mientras que de su escritura expuso que su género consiste en escuchar a la calle, a la gente cuando va en el autobús, cuando está en un restaurante. “Escucho y replico el murmullo del tiempo”.

Como parte de las actividades del Hay Joven, Teresa García Gasca y Carla Santana Torres en conversación con Liliet Heredero, que, tomando como punto de partida el corto documental Not the science type (No del tipo científico), estrenado en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, reflexionaron sobre el papel de la mujer en la ciencia y cómo se está rompiendo con los estereotipos e inspirando a las futuras generaciones.

García Gasca expresó que “tenemos que ir trabajando desde cambiar el lenguaje, reeducarnos, ver las cosas con perspectiva de género y que las mujeres tomen cargos de toma de decisiones”.

La participación de Ilija Trojanow (Bulgaria/Alemania), traductor y autor de más de 30 libros de no-ficción y novela, presentó, en un diálogo con Gerardo Piña, su nuevo libro Poder y resistencia (2020), una pieza brillante que relata las posiciones de poder y la lucha de víctimas de la opresión soviética, representando la dualidad de las personas con el personaje del torturador de su libro, un monstruo violento, pero con mucha simpatía, que a pesar de su maldad refleja el lado humano de cada persona o lector.

Más tarde, la charla versó sobre el racismo como un fenómeno global, con Trajanow indicando que la desigualdad social está ligada a una brújula “cada persona tiene una brújula moral, por lo tanto, construimos cosas para legitimar el contracto de valores que tenemos y así tener poder sobre otros”.

La conversación entre Carmen Ortega Casanovas, Claudio Flores, Gianella Carvajal y Marion Reimers abordó uno de los temas más prominentes de la actualidad, la discriminación usada en las formas de comunicación, la publicidad, el marketing y la de la vida cotidiana. La integración, el género, estereotipos, estigmas y usos del lenguaje para visibilizar la discriminación en México fueron otros temas que se trataron.

Con la charla ¿Es la guerra inevitable? la historiadora canadiense, escritora e investigadora de conflictos bélicos, Margaret MacMillan y el escritor mexicano Enrique Krauze, exploraron su título más reciente 1914. De la paz a la guerra (2021), analizando el papel de la guerra en la historia de la humanidad, así como la crítica a la “la paz larga”, término usado por Steven Pinker tras vivir un periodo sin conflictos después de la Segunda Guerra Mundial.

MacMillan declaró que la guerra juega un papel relevante en la economía, la cultura, las figuras de poder y el progreso de las civilizaciones.

Carissa Véliz, periodista y profesora asociada del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford, y Mónica Meltis, entablaron una plática sobre Privacidad es poder (Debate, 2021), un análisis sobre la protección y privacidad de los datos personales, con los que actualmente las grandes empresas y los gobiernos se lucran, llegando a manipular a distintos niveles nuestro comportamiento.

“Lo extremo no es terminar con la economía de datos, lo grave es tener una empresa que infrinja y viole la protección de nuestros datos” señaló Vélíz, donde además dejó sobre la mesa la importancia de cuestionarnos si realmente es necesario entregar nuestra información y sí lo hacemos de forma consciente.

Como parte de las actividades del Hay Joven, se llevó a cabo el taller de periodismo digital, impartido por la directora de BBC Mundo, Carolina Robino. Con experiencia como reportera, editora de video, editora general y directora en diversos medios de comunicación, explicó la importancia de los medios para la sociedad, la relevancia de apostar por contar historias con rigor y veracidad, así como el valor de informar al público en la actualidad.

Conversaron con el escritor Immanol Martínez, la escritora y periodista Verónica E. Llaca, autora de novelas como Cuerpos en renta, La simetría de los árboles y La herencia, entre otros, y la autora y editora Ana Negri, quien presentó su debut literario a través de la novela Los eufemismos, que narra la relación entre Clara, una mujer de 30 años y su madre, una exiliada de la dictadura argentina.

Por su parte, la lingüista mixe Yásnaya Elena Aguilar y la psicóloga Mina Morsán, presentaron un coloquio con la periodista Claudia Ivonne Hernández, sobre el Documental Web El Tema presenta: Capítulo 5: Océanos. La conversación giró en torno a la urgencia del cuidado del medio ambiente ante la crisis climática que se vive en México y el mundo. El corto documental se centra en los arrecifes coralinos de la isla de Cozumel, donde vive un ecosistema muy diverso que está siendo destruido por la actividad humana.

Considerado como el pionero de la literatura acerca del narcotráfico, el escritor sinaloense Élmer Mendoza sostuvo una plática con el también escritor mexicano Luis Jorge Boone, quienes conversaron sobre Ella entró por la ventana del baño, la más reciente obra de Mendoza donde vuelve a aparecer el “Zurdo Mendieta”, personaje entrañable que ha aparecido en otras novelas suyas como Balas de plata y Asesino en el parque Sinaloa.

A su vez, el escritor y director de cine y televisión francés, Philippe Claudel, sostuvo una charla con el gestor cultural Gabriel Hörner; esta charla se desarrolló sobre la escritura y visión cinematográfica del francés, abordando también su más reciente publicación titulada La nieta del señor Lihn, libro que ha superado ya las 200 mil copias vendidas y que narra la historia de un hombre que arriba a la costa francesa de la mano de su pequeña nieta, luego de escapar de la guerra.

El más reciente libro de la dramaturga y periodista mexicana Sabina Berman, HDP, narra la historia de un empresario que decide aprovechar una pandemia global para beneficio personal. Esta presentación digital se dio con la propia autora y la periodista y locutora Gabriela Warkentin.

Más tarde, la ganadora del Premio Pulitzer de No Ficción por su obra Gulag, Anne Applebaum, presentó su más reciente líbro titulado El ocaso de la democracia La seducción del autoritarismo, un libro en torno al peligro que viven las democracias occidentales ante fenómenos sociales como el autoritarismo, el nacionalismo y la autocracia. En esta conversación con la jurista y académica Ana Laura Magaloni, se analizaron los mensajes simplistas y nocivos del autoritarismo para montar un preocupante ataque contra los valores democráticos.

Organizada en torno al lucro a costa del sufrimiento de quienes padecen enfermedades, la perversión del actual sistema socioeconómico revela una industria de la enfermedad donde converge la desigualdad y el privilegio de unos pocos. En este sentido, la poeta, ensayista y profesora Anne Boyer, ganadora del Premio Pulitzer de No Ficcción por Desmorir: Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, sostuvo una charla con el escritor mexicano Eduardo Rabasa. En este diálogo la poeta narró su propia experiencia como superviviente de un agresivo cáncer de mama que la condujo a conocer de primera mano un sinfín de escalofriantes realidades.

El tercer día de actividades de la sexta edición de Hay Festival Querétaro, cerró en el Teatro de la Ciudad con el concierto de Saxodia, agrupación que fusiona varios ritmos como el popular mexicano y el jazz.