Mauricio Kuri consigue inversión de 300 mdd para Querétaro

Como expectativa de esta inversión, se prevé un avance en el procesamiento de información de empresas trasnacionales, proporcionar mayores flujos de datos y mejorar los servicios de centro de datos para México, con lo cual se pronostica que la entidad se posicione como el nicho de data center del país.

Como parte de la agenda que realiza el gobernador electo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, por Washington D.C. y en la búsqueda de la digitalización de la entidad, visitó la empresa Cloud HQ, un Data Center global que se especializa en el diseño, desarrollo y operación de las mejores instalaciones de centros de datos, que busca proporcionar soluciones flexibles, eficientes y resistentes para empresas de todos los tamaños.

El gobernador electo afirmó que no solo se trata de invitar a más empresas a que inviertan en el estado, sino que estas contribuyan al crecimiento de otras ya asentadas; por ello, se comprometió a brindar un gobierno facilitador que garantice certeza de que tendrán acompañamiento en todo momento por parte de la administración pública.

En una reunión con el equipo de trabajo de esta empresa, Kuri González consiguió que ampliarán su apuesta en la entidad, por lo que concretó la primera inversión de su administración por un monto de 300 millones de dólares, resultado de la confianza en las políticas públicas del Gobernador electo, quien -además- destacó que la economía digital progresa muy rápido y Querétaro tiene todo para afrontar las necesidades de una industria creciente.

“Estamos firmando las próximas inversiones para Querétaro. Seguimos dando buenas noticias y seguimos trabajando para que la inversión llegue a nuestro estado, y de esa forma, poder tener más y mejores empleos”.

Por otro lado, y en continuidad con esta agenda de trabajo por Estados Unidos, Mauricio Kuri también tuvo un encuentro con Remy Nathan, Senior Vice President for Policy for the Aerospace Industries Association, a quién le presentó las cualidades de la entidad para que se reconozca en el mundo como un gran centro de inversión aeroespacial.

El objetivo del encuentro con la Asociación de Industrias Aeroespaciales, la cual es conformada por más de 350 empresas, fue la búsqueda de robustecer este sector en la entidad con la fortaleza que Querétaro ya tiene en la materia.

Con esta reunión, el Gobernador tuvo la oportunidad de promover uno de sus ejes de campaña: la Quinta Turbina que busca el desarrollo de tecnología, mano de obra calificada con los jóvenes de la entidad, colaboración entre empresas y gobierno, y la difusión de este desarrollo hacia el mundo.