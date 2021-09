Gobierno llama a celebrar el grito con prudencia y reitera que no habrá eventos masivos

El optimismo del gobierno choca con las expectativas de muchos comerciantes, pues este sería el segundo año que las celebraciones del Grito se hacen sin gente dentro del Centro Histórico

Poco menos de una semana antes de los festejos patrios, las autoridades estatales de Querétaro recordaron a la ciudadanía que, pese a que no se permitirá el acceso del público a las inmediaciones de Plaza de Armas, es un hecho que habrá ceremonia del Grito de Independencia, así como otros eventos cívicos propios de las fiestas patrias.

“Ya se acercan los festejos de las Fiestas Patrias y hemos notado de algunos están confundidos con la celebración de algunos eventos. No se confundan, habrán algunos eventos cívicos, como el Grito de Independencia, pero eso no significa que sean eventos masivos a los que debamos asistir, hay que seguir quedándonos en casa”, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

En este sentido, la autoridad hizo un llamado a celebrar los festejos patrios con prudencia, considerando que Querétaro enfrenta aún uno de sus peores brotes de COVID-19 desde que inició la pandemia. Por esta razón, señalaron que los eventos patrios podrán seguirse en las cuentas oficiales de las dependencias de gobierno.

“Los eventos cívicos los podemos seguir por las cuentas oficiales de Facebook de Gobierno del Estado. No nos hace más mexicanos el salir a dar el grito, nos hace más mexicanos el quedarnos en casa responsablemente. Repetimos, no hay porque salir a las calles, no habrá eventos masivos. Evita lugares donde haya concentración de personas”.

Cabe destacar que la semana pasada se hizo el anuncio oficial de que no habrá Ley Seca en el Municipio de Querétaro, sin embargo, entre los comerciantes, tanto en la capital como en el resto del estado, hay temor, pues las cámaras empresariales prevén ventas más bajas que las que había antes de la pandemia.

En el mismo sentido, este sería el segundo año que las celebraciones del Grito se hacen sin gente dentro del Centro Histórico, lo que suponía un ingreso significativo para vendedores ambulantes.